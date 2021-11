Rattenplage am Hauptplatz?

Hat die Stadtgemeinde ein Rattenproblem? Wenn es nach einem NÖN-Leser geht, dann ja. Schon seit Jahren kämpfe Wolkersdorf gegen die Nager, immer wieder seien Firmen beauftragt worden, um die Tiere loszuwerden. Derzeit sei das Rattenaufkommen jedoch wieder massiv, und zwar vor allem rund um den Hauptplatz. Die Standler würden ihre Abfälle in den Kanal werfen, was die Tiere anlocken würde.

„Es gibt in der gesamten Region ein erhöhtes Rattenaufkommen“, weiß Bürgermeister Dominic Litzka, seines Zeichens auch Obmann der Kleinregion „Region um Wolkersdorf“. Dass es jedoch im Stadtkern eine regelrechte Plage gäbe, sei ihm neu.

„Ich bin oft, auch spätabends nach meiner Arbeit im Gemeindeamt, am Hauptplatz unterwegs. Dabei habe ich noch nie eine Ratte gesehen“, kann er aus Erfahrung sagen. Und auch, dass die Marktstandler ihren Müll in den Kanal werfen würden, habe er noch nie gehört. „Am Hauptplatz sind ausreichend Müllbehältnisse vorhanden. Es gäbe demnach keinen Grund, die Abfälle in den Kanal zu schmeißen“, stellt er klar.

Dominic Litzka Bürgermeister

Dennoch: Die Region habe ein starkes Rattenjahr erlebt. Dies sei nicht zuletzt auf den geringen Niederschlag zurückzuführen, „dadurch können sich die Ratten in den Kanälen leichter vermehren“, erklärt Litzka. Zudem spiele auch immer die Disziplin der Hausbesitzer eine Rolle; so sollten keine Essensreste im WC entsorgt werden. „Die Bekämpfungsaktionen in der Region haben aber Früchte getragen“, kann Litzka sagen.

Sollten Bekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet nötig werden, werden die Bürger darüber informiert. „Dafür würden wir auch professionelle Unternehmen beauftragen“, so Litzka. Vor allem Köderauslegungen im Freibereich müssten rechtzeitig bekannt gegeben werden, um Haustiere zu schützen.