„Das Strafrecht ist nicht geeignet, solche Nachbarschaftsstreitigkeiten abzustellen“, ärgerte sich Richter Manfred Hohenecker, als zwei Wolkersdorfer Nachbarn einmal mehr vor dem Kadi standen und sich gegenseitig klagten. Diesmal hatte der 61-jährige Wolkersdorfer seinen 55-jährigen Nachbarn in 18 Fällen wegen gefährlicher Drohung und Stalking geklagt.

Hohenecker sprach den Nachbarn frei: „Das ist alles krank, aber nicht strafbar.“ Nachsatz: „Ich hoffe, dass man künftig die Strafgerichtsbarkeit mit so was in Ruhe lässt. Machts euch das auf dem Privatrechtsweg aus oder geht doch zum Heurigen!“

Anlass für den neuerlichen Prozesstermin – Anfang Juli hatten beide Seiten einen Vergleich geschlossen, wonach gegenseitige Beschimpfungen zu unterlassen seien – waren 18 Vorfälle, die der 61-jährige Wolkersdorfer penibel dokumentiert hatte: Sein Nachbar soll seine Lebensgefährtin beim Nacktbaden im eigenen Garten beobachtet haben, soll ständig über die Gartenmauer schauen, soll die klagende Partei in Coronazeiten absichtlich angehustet und die Nachbarin beleidigt und beschimpft haben. Außerdem soll er einen Hund auf den Nachbarn gehetzt und Kameras auf das Nachbargrundstück gerichtet haben.

Richter: „Euch muss schon sehr fad sein“

Der 55-jährige Angeklagte dementierte und konterte: Auch sein Nachbar steige immer auf ein Dach und beobachte und fotografiere ihn in seinem Hof. Die Kameras seien Attrappen und die Nachbarin sei nicht sein Beuteschema. Er stehe eher auf Jüngere, pubertäres Alter sei da die Obergrenze.

Sein Nachbar legte dem Gericht ein Video vor, auf dem man den Kopf des Angeklagten kurz über die Gartenmauer schauen sieht. Der Richter wollte wissen, warum er über die Mauer schaut: „Die beobachten mich immer. Nur wenn die nicht im Garten sind, kann ich in Ruhe auf meinem Grundstück arbeiten“, begründete der Nachbar seinen Blick in den Nachbargarten.

„Euch muss schon sehr fad sein“, schüttelte der Richter den Kopf: „Wie lange wollt ihr den Nachbarschaftsstreit noch führen?“, fragte er angesichts der langen Laufzeit des gerichtlichen Dauerstreits: Seit 2012 treffen sich die Nachbarn mittlerweile regelmäßig vor Gericht.

Die Lebensgefährtin des 61-Jährigen schilderte die Beklommenheit, die sie fühlt, wenn der Nachbar sie beobachtet bzw. mit dem Handy filmt: „Ich geh´ nicht mehr in den Garten, wenn er am Nachbargrundstück ist.“

Richter Hohenecker sah den Tatbestand der gefährlichen Drohung nicht gegeben, weil beim Über-die-Mauer-Schauen beide Seiten gleich beteiligt seien. „Und durch einen Maschendrahzaun schauen ist noch kein Stalking.“ Hohenecker wertete die Klagen der Nachbarn eher als Überempfindlichkeit. Wenn man dann trotzdem noch die Muße habe, nackt im Garten zu liegen, dann könne er keine Unzumutbarkeit erkennen.

„Verhandlung geschlossen. Wiederschau’n“, machte Hohenecker kurzen Prozess – im Wissen, dass beide Streitparteien wohl früher oder später wieder bei Gericht aufschlagen werden.