Schlauch oder doch Kabel?: Nachbar vor Gericht

Gerichtlicher Lokalaugenschein in der Causa der streitenden Nachbarn in Wolkersdorf: Ein 63-Jähriger beschuldigt seinen 57-jährigen Nachbarn, immer wieder Wasser an seine Hausmauer zuzuleiten. Am 6. September machte sich Richterin Margit Krammer selbst ein Bild von der Lage.

Zuerst weigerte sich der 57-jährige Wolkersdorfer, aus dem Justizwache-Bus auszusteigen (er verbüßt derzeit eine Haftstrafe), dann verweigerte er in Handschellen, seinem Nachbarn und der Presse den Zutritt zu seinem Grundstück. „Solang das Tor offen ist, sag ich gar nichts“, reagierte er heftig auf Zaungäste: „Der beobachtet uns nur!“

Konkret suchte die Richterin Klarheit zu den dem Gericht vorgelegten Bildern vom 21. Juni: Da war nicht klar, ob das, was auf den Abzügen zu sehen war, ein Kabel oder doch ein Schlauch ist, der von der Regentonne zur Hausmauer führt.

Er habe nie Wasser zugeleitet, beteuerte der 57-Jährige im Innenhof seines 24 Jahre alten Rohbaus. Ein Kabel fand sich noch im Gras – obwohl ein Freund des Wolkersdorfers am Vortag den Innenhof für den Lokalaugenschein passabel gemacht und das Gras gemäht hatte. Ein Schlauch lag hinter der Regentonne. Der Freund gab an, nie einen Schlauch liegen gesehen zu haben. Das Kabel sei heute früh auch noch nicht gelegen, sagte der Nachbar mit der durchfeuchteten Mauer.

Bilder dokumentieren Schlauch im Garten

Am 20. Juni abends habe er gesehen, dass die Regentonne voll war, tags darauf sei sie leer gewesen und ein Schlauch habe zu seiner Hausmauer geführt, erklärte der 63-Jährige. Ob er das auch fotografisch dokumentiert habe, wollte die Anwältin des 57-Jährigen wissen: „Ich wurde schon mehrmals von ihm wegen beharrlicher Verfolgung angezeigt, ich mache Bilder nur geheim, wenn er nicht am Grundstück ist“, sagte der ältere Nachbar. Die Aufnahmedaten der Bilder habe er nicht verfälscht, was ihm der Nachbar im Rohbau vorwarf. Das ginge bei iPhone-Bildern gar nicht.

Das Urteil erging gleich vor Ort im Hof des 57-Jährigen: Dass Wasser zugeleitet wurde, stand für Richterin Krammer außer Frage, für sie war auf den Fotos auch eher der Schlauch als ein Kabel zu erkennen: „Und dann muss das Wasser physikalisch irgendwohin.“ Der im Verfahren Unterlegene wollte sofort Berufung einlegen, seine Anwältin wollte davor aber noch mit ihm reden. Damit wurde ein Urteil des Landesgerichts Korneuburg bestätigt, das schon einmal dem 57-Jährigen untersagt hatte, bei Nachbars Mauer Wasser zuzuleiten.

Wie geht es weiter? Abseits eines möglichen Einspruchs zum Urteil steht die gerichtliche Versteigerung des Grundstücks samt Rohbau an: Ein entsprechendes Schätzgutachten in der Höhe von 396.000 Euro wurde im letzten Moment beeinsprucht: Der Anwältin des 57-Jährigen war die Schätzsumme zu gering.

Das Gutachten liegt beim Bezirksgericht Mistelbach, ein Exekutionstermin steht, auch wegen der Einwendung der Anwältin, noch nicht fest.

