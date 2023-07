Schlüsselübergabe: Alpenland-Wohnhaus bringt Generationen zusammen

Die Schlüssel der 80 neuen Alpenland-Wohnungen in der Johann-Degen- und Withalm-Gasse, nur wenige Gehminuten vom Wolkersdorfer Ortszentrum entfernt, wechselten bei einer feierlichen Übergabe ihre Besitzer. Die Anlage überzeugt durch Wohnmöglichkeiten für unterschiedliche Lebensphasen.

Von den insgesamt 41 Wohnungen im ersten Wohngebäude sind 23 für „Junges Wohnen“, also für Personen unter 35 Jahren, gestaltet. 18 weitere Wohnungen ermöglichen - nach dem Konzept „Begleitetes Wohnen“ - Menschen mit (altersbedingten) Einschränkungen eine selbstständige Lebensführung. Im zweiten Gebäude befinden sich 39 frei finanzierte Wohnungen zur Miete mit Kaufoption.

Foto: Josef Herfert

Mit zwei bis vier Zimmern bieten sie ein Zuhause für Singles, Paare und Familien. Alle Wohnungen sind bereits vergeben. Landtagsabgeordneter Kurt Hackl und Bürgermeister Dominic Litzka überreichten mit Alpenland-Obfrau-Stellvertreter Jürgen Putz und Alpenland-Technik-Vorständin Theresa Reiter die Schlüssel an die künftigen Bewohner.

Alpenland errichtete in Wolkersdorf eine zeitgemäße und vielseitige Wohnanlage, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird und von weitläufigen Grünflächen umgeben ist. Sie ist zentrumsnah und ideal an die Nahversorgung angebunden. Das Gebäude wurde teils aus Mitteln der NÖ Wohnbauförderung finanziert.

Foto: Josef Herfert

„Eine gute Nachbarschaft sehen wir als wesentliche Grundlage für das Zusammenleben in einem Wohnquartier. Das Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner, auch über Altersgrenzen hinweg, sorgt für ein gemeinschaftliches Wohngefühl und Zufriedenheit in einer Wohnanlage“, sagte Alpenland-Obfrau-Stellvertreter Putz. „Die niederösterreichische Wohnbauförderung sorgt nicht nur dafür, dass Wohnen in allen Regionen des Landes zu leistbaren Preisen möglich bleibt. Sie trägt durch Förderaktionen wie ‚Junges Wohnen‘ und ‚Begleitetes Wohnen' auch dazu bei, dass spezielle Zielgruppen maßgeschneiderte Wohnangebote vorfinden“, betonte Landtagsabgeordneter Kurt Hackl.

„Junges Wohnen“ unterstützt die Errichtung von Startwohnungen für Menschen unter 35 Jahren, die sich durch flexible Finanzierungsmöglichkeiten und ihre überschaubare Größe auszeichnen. „Begleitetes Wohnen“ ermöglicht durch barrierefreie Ausführung, eine zentrumsnahe Lage und die Anbindung an Pflegedienste selbstständiges Wohnen für Menschen mit altersbedingten oder gesundheitlichen Einschränkungen. Gemeinschafts- und Beratungsräume sowie ein Garten runden das Angebot ab.

Foto: Josef Herfert

In Wolkersdorf wurde außerdem eine direkte Anbindung zum benachbarten Pflegeheim geschaffen. „Eine Gemeinde lebt vom Miteinander aller Generationen. Diese Wohnanlage bringt Alt und Jung zusammen und ermöglicht allen Generationen, sich in Wolkersdorf ein langfristiges Zuhause zu schaffen“, freut sich Bürgermeister Dominic Litzka, der die neuen Bewohner in Wolkersdorf herzlich willkommen hieß.

Neben den geförderten Wohnungen entstanden in einem weiteren Gebäude 39 frei finanzierte Wohnungen, die besonders Familien unterschiedlicher Größe ansprechen - mit zwei bis vier Zimmern und Terrassen oder Gärten. „Alle 39 Wohnungen werden zur Miete mit Kaufoption angeboten. Das schafft Flexibilität und bietet die Chance, sein Zuhause im Eigentum zu erwerben. Schon nach fünf Jahren besteht die Möglichkeit, erstmalig die Kaufoption zu ziehen und Wohnungseigentum zu begründen“, betont Alpenland-Technik-Vorständin Reiter.