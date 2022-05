Schüler-Umfrage: Übervolle Busse, mieser Fahrplan

Werbung

„Viele Schüler des Gym Wolkersdorf würden mehr mit dem Schulbus fahren, wenn diese in den Stoßzeiten nicht so überfüllt und die Fahrt somit angenehmer wäre“, sagen Simon Aicher und Benjamin Haydn: Sie und ihre Klassenkollegen von der 5B hatten eine Umfrage zur Fahrgastzufriedenheit unter Schülern gestartet.

In den übervollen Bussen sehen sie nicht nur ein erhebliches Sicherheitsrisiko, weil viele nicht einmal einen Sitzplatz im Bus haben (was de jure vertretbar ist), weil die Kinder dicht aneinandergepresst werden und teilweise lange Wartezeiten hätten. „Deshalb lassen sich viele mit dem Auto in die Schule bringen, was für die Umwelt nicht gut ist“, finden Aicher und Haydn.

45 Prozent der befragten Schüler kommt mit dem Bus in die Schule, 21 Prozent mit dem Auto. 58 Prozent der Befragten gaben an, dass sie öfters mit dem Bus fahren würden, wenn dieses angenehmer wäre, nur 19 Prozent schließen eine Busfahrt aus (wobei das jene Schüler sein dürften, die zu Fuß oder mit dem Rad in die Schule kommen).

Wirklich zufrieden mit dem Fahrplan sind nur sechs Prozent und gaben ihm in Schulnoten ein „sehr gut“, 20 Prozent immerhin ein gut. 19 Prozent finden ihn nur „genügend“, und 20 Prozent „nicht genügend“.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.