Schule informierte Eltern über Säureangriff erst Wochen später

„Als alleinerziehender Papa fühle ich mich von der Schule schon extrem im Stich gelassen“, klagt ein Vater: „Ich musste wochenlang hin und her telefonieren, bis in der Schule jemand bereit war, etwas zu unternehmen!“ Was war passiert?

Im März führten die Schüler der 3a der Wolkersdorfer Mittelschule II Kirchenplatz Experimente im Chemieunterricht durch. Dabei soll eine Schülerin einer anderen Schülerin Säure auf den Pullover gespritzt haben. Um welche Substanz es sich dabei gehandelt hat, können weder Vater noch Bildungsdirektion genau sagen: „Aber ich gehe davon aus, dass es nicht gefährlich war“, sagt Bildungsdirektorin Brigitte Ribisch. Von dem Vorfall erfuhr der Vater erst Wochen später.

Passiert ist dem Mädchen, der Tochter des Beschwerdeführers, nichts, der Pullover ist allerdings nicht mehr zu gebrauchen. „Die Täterin ist dafür bekannt, dass sie andere Schülerinnen mobbt und Fronten bildet. Meine Tochter war eines ihrer Opfer“, sagt der Vater. Er habe dann die Schule gebeten, einen Kontakt zur Mutter der Täterin zu bekommen. Die verweigerte mit Hinweis auf den Datenschutz die Herausgabe der Nummer der Mutter, allerdings schickten sie dieser die Kontaktdaten des Vaters.

Die Mutter habe sich verwundert über die Aussagen über ihre Tochter gezeigt. Auch sie war erst zwei Monate nach dem Vorfall überhaupt davon von der Klassenvorständin informiert worden. In diesem Telefonat erwähnte der Vater, dass der psychische Druck auf seine Tochter dazu führe, dass sie begonnen habe, sich selbst zu verletzten. Eine Aussage, die die Tochter dann am nächsten Tag brühwarm von ihrer „Mobberin“ um die Ohren geschmissen bekam. „Ich musste meine Tochter aus psychischen Gründen krankschreiben lassen. Mittlerweile habe ich sie von der Mittelschule Wolkersdorf abgemeldet, sie wird im September das Sacre Coeur in Wien besuchen“, sagt der Vater.

Gespräche mit Jugend-Intensivbetreuung und Schule verliefen ohne Ergebnis: „Die Schule zeigte keine Einsicht, dass dieses Verhalten so nicht vorkommen darf, stattdessen suchte man die Schuld bei mir“, schüttelt der Vater den Kopf.

Was ihn fassungslos macht ist aber, dass in der ganzen Zeit nichts gegen Mobbing in der Klasse gemacht wurde: „Wenn sie so lange warten wollen, bis man die Polizei rufen muss, dann ist es zu spät. Und davor habe ich Angst“, sagt der Vater.

Bei der Schulschlussfeier konfrontierte er dann auch Direktor Ewald Kühnert mit dem Sachverhalt, der ob der schweren Vorwürfe doch verwundert war. Im vergangenen Semester war er längere Zeit auf Kur, für ihn war die Sache abgeschlossen. „Wir hatten den Eindruck, dass es sich bei dem Streit rein um Schadenersatz für den beschädigten Pullover gehandelt hat“, sagt Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch. Von Mobbing sei da nie die Rede gewesen. „Ich glaube, da wurde nicht gut kommuniziert, da hätte man einen runden Tisch mit den Eltern machen müssen“, ergänzt Ribisch. Aber damals sei, in dem Glauben, es gehe nur um Schadenersatz, die Vorgangsweise als ausreichend erachtet worden. Dass dem nicht so ist, war erst am letzten Schultag klar geworden, als der Vater dem Direktor Vorhaltungen machte.

Wie geht es jetzt weiter? Jetzt in den Ferien könne nicht viel gemacht werden, da die Beteiligten urlauben. Im September werde der Fall noch einmal aufgerollt und auch in puncto Mobbing und Sicherheit bei Versuchen im Chemieunterricht sensibilisiert.

„Die Kommunikation war in diesem Fall nicht prickelnd, das ist uns jetzt klar“, stellt Ribisch klar. „Es tut uns leid, wenn das eine Belastung für die Schülerin war, dafür müssen wir uns entschuldigen.“ Und man werde an der schulinternen Kommunikation arbeiten, damit solche Fälle nicht wieder passieren.