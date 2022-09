Sommergespräch mit Dominic Litzka: „Barrierefrei denken“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Dominic Litzka ist seit der Wahl 2019 Bürgermeister der Stadtgemeinde.

NÖN: Wie geht es Ihnen derzeit als Bürgermeister?

Dominic Litzka: Grundsätzlich geht’s mir gut. Ich liebe und lebe mein Amt nach wie vor. Es sind die unterschiedlichsten Herausforderungen, mit denen man ständig konfrontiert wird, das gehört aber dazu: Wenn man das nicht gerne macht, dann soll man’s bleiben lassen.

Wie sehen die Pläne für die Zukunft von Wolkersdorf aus?

Litzka : Wir schauen jetzt, wo wir Energieeinsparungen lukrieren können. Man wird auch im Bereich des Eislaufplatzes, den ich auf jeden Fall weiterlaufen lassen möchte, eine verkürzte Saison vorfinden. Was natürlich auf der einen Seite mit der wärmeren Klimasituation zu tun hat, auf der anderen Seite aber auch mit den hohen Energiekosten, die damit verbunden sind. Wir investieren viel Zeit, Engagement und natürlich auch Kapital im Bereich von Photovoltaikanlagen. Wir werden auch das Schwimmbad umbauen. Die Solaranlage wollen wir durch eine Photovoltaikanlage ersetzten, die dann gleichzeitig die Erwärmung des Badewassers über eine Wärmepumpe vornimmt.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Partei?

Litzka : Mir ist persönlich wichtig, dass wir durch einen regen Austausch und durch Barrierefreiheit im Denken möglichst qualitative Lösungen ausarbeiten können. Ich stehe dazu, dass das manchmal auch mehr Zeit braucht, als wenn es sich einer mit sich selbst ausmacht. Ich glaube aber, dass diese Qualität in der Stadt spürbar ist und hoffe auch, dass das der Schlüssel für eine hohe Qualität und Lösungsorientiertheit in der Zukunft ist. Man merkt, die Mandatarinnen und Mandatare wollen für Wolkersdorf arbeiten und meine Aufgabe ist es, das zu unterstützen.

Zurzeit wird viel gebaut in Wolkersdorf, was man auch anhand des Verkehrs spürt. Wie gehen Sie dagegen vor?

Litzka : Wir sind natürlich regionales Zentrum, wir haben ein höheres Verkehrsaufkommen. Zielsetzung der Zukunft muss es sein, dass der Pendlerverkehr sich nicht ausschließlich über die Stadtachse Brünner Straße/ Wiener Straße zum Bahnhof und zu den P&R-Anlagen bewegt, sondern dass man auch vermehrt schaut, dass die zugehörige Autobahnabfahrt im Anschluss an die P&R Anlange genutzt wird. Deshalb werde ich nichts tun, was den Verkehr beschleunigt, sondern setze darauf, dass die Pendlerinnen und Pendler hier das attraktivere, schnellere Angebot über die Autobahn nutzen.

Gibt es Pläne für die Zukunft der Schulen in Wolkersdorf?In der AHS muss man auf andere Standorte ausweichen.

Litzka : Also grundlegend muss man mal klarstellen, dass die AHS eine Bundesschule ist. Ich habe mich damals intensiv dafür eingesetzt, dass wir in das Schulausbauprogramm 2030 kommen, und das ist mir auch gelungen. Das, was jetzt im Gange ist, befindet sich nicht mehr in der Gemeinde-Zuständigkeit und kann von mir nur insofern begleitet werden, dass ich mich auch weiter dafür einsetzen werde, dass man Wolkersdorf hier nicht vergisst und möglichst bald diesen Ausbau anstrebt.

Die nächste Gemeinderatswahl findet 2025 statt. Werden Sie sich noch einmal kandidieren?

Litzka : Es gibt einige Projekte, die aus meiner Sicht heute schon vakant sind, sich aber definitiv erst in der nächsten Legislaturperiode abspielen werden. Ich habe aus heutiger Sicht jedenfalls vor, mich als Spitzenkandidat aufstellen zu lassen.

