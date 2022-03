Sozialmarkt verzeichnet mehr Familien, weniger Ältere

Werbung

Der Sozialmarkt in Wolkersdorf, einziger Sozialmarkt im Bezirk Mistelbach, versorgt aktuell nicht nur die Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch Menschen, für die das Leben an sich zu teuer geworden ist.

„Was wir bemerken, ist, dass weniger ältere Menschen und mehr Familien und Alleinerzieherinnen kommen“, sagt SoMa-Obfrau Anna Steindl: Möglicherweise sei das aber auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, dass sich ältere eher zurückziehen.

Zu viel Brot, Milchprodukte und Eier landen im Müll

„Tatsache ist aber auch, dass wir noch mehr Klienten bräuchten, weil immer noch viel zu viele Lebensmittel weggeschmissen werden“, sagt Steindl. Das sei vor allem in den Bereichen Brot, Milchprodukte und Eier massiv.

Den SoMa in Wolkersdorf gibt es jetzt seit elf Jahren. Noch heuer soll in ein neues Lokal übersiedelt werden, in dem dann auch Platz für Babysachen sein wird. Auch der Name wird sich dann ändern: Aus dem Sozialmarkt wird „wert.voll“. „Wir wollen nicht nur eine soziale Einrichtung sein, sondern mehr in Richtung ökologisches Bewusstsein gehen,“ so Steindl.

Was Steindl in der Krise aber auch spürt: Immer mehr Menschen wollen beim SoMa mitarbeiten und helfen.

