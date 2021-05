Wolkersdorf: SPL Tele baut seinen Standort weiter aus .

Das Familienunternehmen SPL Tele zeigt, dass sich auch in Krisenzeiten Wachstumschancen für Unternehmen ergeben können. Der Gesamtanbieter für Telekom-Infrastruktur im Bereich Mobile Netze und Kabel- und Übertragungsnetze vergrößert seinen dritten Standort im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf. „Wir bieten niederösterreichischen Unternehmen bestmögliche Rahmenbindungen und die Unterstützung, die sie benötigen – so können Betriebe auch in der Krise regional wachsen“, zeigt sich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger beeindruckt.