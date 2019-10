Bis auf den letzten Platz war der Kultursaal in Obersdorf am Samstagabend gefüllt. Grund für den riesigen Andrang war das große Preisträgerkonzert, wobei die Siegerwerke des Kompositionswettbewerbes aus dem Frühjahr uraufgeführt wurden. Im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums der Stadterhebung suchte Wolkersdorf nämlich nach neuen Kompositionen, welche auch die Geschichte der Stadt miteinbeziehen.

Bevor es jedoch zu Prämieren kam, wurde den Zuhörern erst ein sanfter Einstieg mit der Blockflöte geboten: Caroline Starnberger und Sebastian Kienleitner, welche bei Prima La Musica Erfolge feierten, zeigten, was in dem Instrument steckt. Anschließend wurde die Spannung weiter aufgebaut. Das Werk „Nochmals Quattro Pezzi“ von Shigeru Kan-no sorgte mit aufeinander reagierenden Instrumenten für Musik, wie sie etwa aus asiatischen Kampffilmen bekannt ist.

Dann war es so weit: Die Uraufführungen waren an der Reihe. Dabei lockerte die Sitzgruppe, welche hauptsächlich Sessel als Instrumente verwendet, zwischendurch das Programm auf. Künstler Veszely war sehr überrascht über die Uraufführung seines Stückes „Einst und Jetzt“ durch das JugendBlasOrchester unter Leopold Hiebners Leitung: „Sie haben es besser gespielt, als ich es geschrieben habe“, war seine erste Reaktion.

Otto Wanke war ebenfalls angetan von der Premiere von In Broken Images. Er hat das Stück zuvor nur im Kopf gehört, passend zum Namen hat er dafür eine lange Melodie in Stücke geteilt und neu zusammen gesetzt. Das Finale gebührte allerdings dem Werk „The Townsfolk“ des Oberösterreichers Andreas Ziegelbäck. Es wurde von der Stadtkapelle unter Josef Pleils Leitung uraufgeführt und mit Stehapplaus gefeiert. Ziegelbäck thematisiert mit dem Stück in drei Teilen die Geschichte Wolkersdorfs, von der unberührten Natur, über die dunklen Kriegsjahre, bis zur Phase der Erholung.

Insgesamt war es ein Konzert der Vielfalt, worüber sich Bürgermeister Dominic Litzka besonders freute. „Der Grundstein für meine Liebe zu Wolkersdorf ist die Vielfalt“, sagt er. Auch Landtagspräsident Karl Wilfing war anwesend und lobte die Musikschule Wolkersdorf.