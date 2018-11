Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen, wird die Stadtgemeinde Berater für die Belebung des Stadtkerns beauftragen. Anreize dazu stammen etwa aus dem Stadterneuerungsprozess mit Bürgerbeteiligung. Das Projekt ist für den Zeitraum von November dieses Jahres bis Dezember 2019 angesetzt und ist mit Kosten in Höhe von 49.056 Euro veranschlagt.

Von der Bürgerliste MIT:uns wurde die Forderung nach einem Citymanager für das Wolkersdorfer Zentrum schon länger vorgebracht. Richard Pleil (MIT:uns) freut sich daher, dass Schritte in diese Richtung gesetzt werden. Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) betonte jedoch: „Es handelt sich nicht um einen Citymanager.“ Es werden Beratungsleistungen in Anspruch genommen, jedoch keine Events organisiert.

„Wir möchten die Wirtschaft und Hausbesitzer unterstützen.“Anna Steindl, ÖVP-Bürgermeisterin

Ziel dieser Beratung und Zusammenarbeit: Wolkersdorf soll als attraktiver Handels- und Dienstleistungsstandort etabliert werden. „Wir möchten die Wirtschaft und Hausbesitzer unterstützen. Etwa bei Umbaumaßnahmen oder der Gestaltung von Auslagen“, erklärt Steindl ergänzend. Der Berater Kurt Schneider wird dabei auch Ansprechpartner für Interessenten von Geschäftslokalen sein. Außerdem wird er Vermarktungsunterlagen zur Verfügung stellen.

Seinen Anfang wird das Projekt mit Gesprächen mit den Gewerbetreibenden nehmen. Zusätzlich zu den Beratungsleistungen wurde in der Gemeinderatssitzung auch die Erstellung einer Marktanalyse und eines Storyboards in Auftrag gegeben. „Interessenten können so auf einen Blick alle Potenziale der Stadt einsehen“, erklärt Steindl.