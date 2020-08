Im Gemeinderat sitzen sich die Vertreter der Volkspartei seit dem Vorjahr gegenüber: Auf der einen Seite steht das Team Wolkersdorf mit Bürgermeister Dominic Litzka, auf der anderen die ÖVP mit Martin Stöckl.

Insgesamt verfügt die Volkspartei in Wolkersdorf über zwei Drittel der Mandate (20 von 29), doch ihre beiden Fraktionen zeigen wenig Lust auf eine Vereinigung: „Grundsätzlich halte ich die Rolle der Opposition auch im Gemeinderat für sehr wichtig. Die Ansicht von Dominik Litzka, dass es im Gemeinderat keine Opposition braucht, teile ich nicht“, sagt ÖVP-Klubsprecher Stöckl. Er sieht Bedarf, im Gemeinderat andere Sichtweisen aufzuzeigen.

„Nur das Amt des Bürgermeisters zu besetzen und die Gestaltung der Politik den Bündnispartnern zu überlassen ist zu wenig.“ Martin Stöckl, ÖVP-Klubsprecher

So beklagt Stöckl einen allzu großen Mangel an ÖVP-Ideologie in der Stadtpolitik: „Nur das Amt des Bürgermeisters zu besetzen und die Gestaltung der Politik den Bündnispartnern zu überlassen ist zu wenig“, sagt er. Das Team Wolkersdorf habe im Programm der Zukunftspartnerschaft keinerlei Akzente setzen können.

Die ÖVP kann nicht mitgestalten? Stöckl bekräftigt auf Anfrage die Wahrnehmung seiner Fraktion, nicht eingebunden zu sein: „Es wäre wichtig, die ÖVP von Anfang an bei allen Projekten in der Gemeinde mitarbeiten zu lassen.“ Vonseiten der Stadtregierung war in den Gemeinderatssitzungen hingegen wiederholt zu hören, dass die Hand zur ÖVP ausgestreckt sei, diese das Angebot mit ihrer Oppositionspolitik allerdings verweigere.

Der ÖVP-Fraktionsführer ist sich allerdings auch sicher, dass seiner Gruppe nicht mehr Einfluss gegeben werden könne, „da bei den drei kleinen Parteien die Angst besteht, etwas von ihrem Einfluss abgeben zu müssen.“ Gemeint sind die MIT:uns, die WUI und die SPÖ.

Wie sich die Einflüsse der Fraktionen in den Beschlüssen der Viererkoalition niederschlagen, ist für Martin Stöckl zudem nicht nachvollziehbar: „Ergebnisoffene Diskussion findet in den Ausschüssen kaum statt“, sagt er. Dass die neue Form der Stadtregierung gar ein „Lernfeld für Demokratie“ sei (Christian Schrefel, Ausgabe 34/2020), kann der ÖVP-Klubsprecher nicht ernst nehmen: „Wenn der konsequente Ausschluss der größten Gemeinderatsfraktion von der Gemeindearbeit ein Lernfeld der Demokratie sein soll, empfinde ich das als zynisch“, so Stöckl. Er hofft, Schrefel müsse Demokratie nicht erst lernen.

Ein erkenntnisreicher Prozess wird die Legislaturperiode mit anderem Modell der Stadtregierung für die Beteiligten dennoch sicher werden. Spannend waren die Entwicklungen schon bisher: Nach dem Überlauf der Mandatare Frank Mühmel und Rudolf Maurer hält die ÖVP nämlich nur noch um zwei Mandate mehr als das Team Wolkersdorf (11-9). Mühmel, welcher auf Beschluss der Landespartei als Nachbesetzung in den Gemeinderat eintrat, wurde von der ÖVP allerdings nie als ihr Mandatar anerkannt.