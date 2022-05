Stadtwirtshaus vor Umbau: Neues Konzept gesucht

Werbung

In absehbarer Zukunft steht dem Stadtwirtshaus am Wolkersdorfer Hauptplatz ein umfangreicher Umbau ins Haus: „Ich will das Gebäude so gestalten, dass die Bar babü und das Stadtwirtshaus getrennt voneinander betrieben werde können“, sagt Hausbesitzer Hannes Schwarzenberger.

Das bedeutet, dass die Energieversorgung im Haus erneuert werden muss, die Küche wird verlegt und erneuert und neue WC-Anlagen sollen den Betrieb der beiden Lokale unabhängig voneinander gewährleisten.

Suche nach neuer Qualität und neuen Ideen

„Außerdem will ich in das Stadtwirtshaus eine neue Qualität hinein bringen, dafür suche ich neue Ideen“, sagt Schwarzenberger. Ein entsprechendes Inserat für das Gasthaus, das seit drei Generationen von Pächtern bewirtschaftet wird, wurde für das Lokal mit 420 Quadratmetern Betriebsfläche und 110 Innensitzplätzen und weiteren 110 im Schanigarten, in Fachmedien bereits veröffentlicht.

Was ist mit der derzeitigen Pächterin Constanze Grossauer? „Die Vorgangsweise ist mit allen Beteiligten so abgesprochen“, stellt Schwarzenberger klar. Auch Grossauer könne sich bewerben, es sei ein offenes Verfahren.

Dass für die Umbauten das Lokal einige Zeit geschlossen werden muss, steht für Schwarzenberger außer Frage, wann die Bauarbeiten beginnen werden, ist aufgrund der derzeit hohen Kosten am Bau ungewiss. „Mich treibt nichts, das kann auch nächstes Jahr sein“, sagt der Hauseigentümer.

