Startschuss für das neue Pfarrzentrum

„Wobei die Baustelle ja schon im Gange ist“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka, erste Tätigkeiten laufen bereits, die Künetten für Wasser und Fernwärme sind bereits gegraben. Und auch die asbesthaltigen Elemente im Inneren sind bereits entsorgt. Im Oktober und November folgen dann die Entkernung und der Abriss von Teilen des Gebäudes - wobei aber grundsätzlich die Bausubstanz als „Graue Energie“ erhalten bleiben soll.

Vor 50 Jahren wurde das Pfarrzentrum vom damaligen Stadtpfarrer Karl Ponwieser initiiert und gebaut, jetzt ist es in die Jahre gekommen, eine Sanierung hätte sich die Pfarre allein nicht leisten können. Entsprechend suchte man die Kooperation mit der Gemeinde, für die das Pfarrzentrum auch Veranstaltungssaal war.

Allerdings fand man anfangs nicht wirklich zueinander, auch, was den Standort betrifft. 2018 wurde ein Grundsatzbeschluss für den Bau eines neuen Veranstaltungszentrums gefasst, damals allerdings noch im Bereich Widhalmstraße/Kindergarten. Das war politisch aber umstritten und führte zu Neuwahlen und einer bunten Regierungskoalition in der Stadt, die das Thema neu anging, 2020 wurden Machbarkeitsstudien zum Thema Neu-und Umbau gemacht, die in einem Kooperationsvertrag zwischen Pfarre und Stadtgemeinde 2021 mündeten.

2023 wurden dann die Kosten aufgeteilt: Drei Viertel der 10,9 Mio. Euro wird die Stadt Wolkersdorf tragen, ein Viertel die Pfarre, wobei bei sich die Stadt Förderungen vom Land 1,78 Mio. Euro erhofft. „Allein hätte wir uns das gar nicht leisten können“, sagt Martin Strobl vom Pfarrgemeinderat: „Zwischenzeitlich haben wir einen Wohnbau mit Räumlichkeiten für die Pfarre am Standort des Pfarrzentrums angedacht.“ Er sei immer Verfechter eines Pfarrzentrums am Standort gewesen. „Und bis das Quartier Wolkersdorf fertig ist, werden wir versuchen, mit den beengten Verhältnissen das pfarrliche Leben am Laufen zu halten.“

Das neue Pfarrzentrum wird auf drei Ebenen errichtet: Das Erdgeschoß gehört exklusiv der Pfarre, die beiden Etagen darüber der Stadt. Dort wird es einen großen Saal mit Galerie und einen Multifunktionssaal mit Nebenräumlichkeiten geben.

Wichtig ist Rudolf Pleil vom Vermögensverwaltungsrat der Pfarre, dass das ausgeräumte nachhaltig entsorgt wurde: Was noch verwendet werden konnte, das wurde eingelagert, vier Tonnen Eisen wurden verkauft, Holz grundsätzlich zur Verfeuerung abgegeben. „Als wir uns den Parkettboden angesehen haben, haben wir gesehen, dass der noch in Ordnung ist“, erzählt Pleil: „Jetzt haben wir sieben Paletten mit 9.000 Brettern, die später im großen Saal und in den Gruppenräumen wieder verlegt werden.“ Insgesamt hätten bis zu 30 freiwillige Mitarbeiter 1.200 freiwillige Arbeitsstunden beim Ausräumen des Pfarrzentrums geleistet. Noch nachhaltiger wird das Projekt übrigens durch eine PV-Anlage am Dach, thermische Sanierung und Fernwärme.

„Viele haben viele Erinnerungen an das Pfarrzentrum. Ich könnte stundenlang von meinen erzählen“, sagt Landtagsabgeordneter Kurt Hackl. „Und jetzt wird eine neue Ära für neue Erinnerungen eingeläutet.“ Das Quartier Wolkersdorf sei ein Projekt für die nächste und übernächste Generation: „Zumindest für die nächsten 80 Jahre“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka: Denn so lange läuft der Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Pfarre.

Der Zeitplan:

Abriss und Entkernung des Pfarrzentrums: November und Dezember 2023

Rohbauarbeiten: Ab Jänner 2024

Innenausbau: Ab April 2024

Außenfassade: Spätsommer/Herbst 2024

Fertigstellung Dezember 2024