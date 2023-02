Statt Zivildienst Einsatz in Georgien

„Mein Schulfreund Jakob und ich haben schon im Vorjahr begonnen, uns über Alternativen zum Zivildienst zu informieren“, erzählt der Wolkersdorfer Benjamin Ertl. Gefunden haben die beiden künftigen Maturanten des Gym Wolkersdorf diese in einem Freiwilligen-Volontariat im Georgischen Tibilisi (Tiflis).

Nach der Matura werden der 17-Jährige und der 18-jährige Gerasdorfer Jakob Thaller zehn bis elf Monate in der Georgischen Hauptstadt verbringen: „Ich wollte schon immer die Gelegenheit nutzen, um ins Ausland zu gehen - einfach um in ein anderes und unbekanntes Umfeld zu kommen“, sagt der Wolkersdorfer: „Ich denke, daraus kann man viel lernen und sich weiterentwickeln.“ Dass er diesen freiwilligen Sozialdienst mit seinem Freund absolvieren kann, ist ein zusätzlicher Motivationsschub.

„Für Tibilisi oder Georgien haben wir uns nicht direkt entschieden, wir haben den Ort offen gelassen“, erzählt Ertl: „Wir hatten keine Präferenz beim Einsatzland. Wir wurden zugeteilt.“ Welche Aufgaben werden auf die beiden zukommen? Kinder- und Jugendarbeit sind im einen oder anderen Weg die Aufgaben in jedem Einsatz, so werde es auch bei dem Caritas-Projekt in Tibilisi sein, vermuten die beiden. Genaueres werde sich dann im Rahmen des Einsatzes erschießen: „Im Allgemeinen werden es Aufgaben sein, wie mit den Kindern Sport machen, Spiele spielen und unterrichten“, sagt der Wolkersdorfer Maturant: „Auch wenn ich mich nicht spezifisch dafür entschieden habe, freue ich mich sehr auf Georgien.“

Praktische Jugendarbeit als Vorbereitung

Die Vorbereitung auf den Einsatz erstreckte sich über vier Ausbildungsmodule und drei Monate. Dabei wurden sie auf Kinder- und Jugendarbeit, die Trägerorganisationen „Jugend eine Welt“ und die Salesianer Don Boscos und die Herausforderungen des Einsatzes informiert.

„Vor allem in Kombination mit der 8. Klasse war die Vorbereitung zwar oft anstrengend und benötigte teilweise auch Arbeit außerhalb dieser Module, doch denke ich, war sie sehr erfolgreich und bereichernd“, sagt Ertl. Zusätzlich muss jeder Volontär 100 Stunden Erfahrung in Kinder- und Jugendarbeit nachweisen können und sich in dieser Richtung engagieren. „Ich sammle meine Stunden indem ich z.B. in den Herbstferien in einem Kindergarten gearbeitet habe und seitdem sechs Stunden wöchentlich im Caritas Lerncafé Wolkersdorf mithelfe.“

Dass er während des zehn- oder elfmonatigen Aufenthalts in Georgien (voraussichtlich) nicht die Heimat besuchen wird, ist kein Problem für den 17-Jährigen: „Man kann ja besucht werden und jederzeit Kontakt via Telefon und Internet mit Familie und Freunden in der Heimat aufnehmen.“

Infos zu Auslands-Volontariaten (und Ersatzwehrdiensten) gibt‘s unter www.volontariat.at

