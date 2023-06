Wolkersdorf Studentenverbindung Herulia bleibt mit der Bude in der Kellergasse

Die Studentenverbindung Herulia konnte jetzt jenes Presshaus, in dem sie seit Jahren eingemietet ist, käuflich erwerben. Damit wurde ein Baurechtsvertrag in Obersdorf hinfällig. Foto: Michael Pfabigan

D ie Studentenverbindung K.Ö.St.V Herulia war längere Zeit auf der Suche nach einer neuen Bude. Dafür hatte sie sich sogar ein Baurecht auf einem Grundstück in Obersdorf gesichert. Zwischenzeitlich hatte man sich in einem Presshaus in der Kellergasse eingemietet. Jetzt ergab sich die Möglichkeit, dieses Presshaus anzukaufen.

„Das Baurecht wäre ohnehin abgelaufen gewesen“, sagt Hannes Linzbauer von der Herulia. Denn es hätte ein Bauzwang von fünf Jahren auf dem Grundstück geherrscht, zu einem Bau kam es aber nie. Warum wurde damals nichts aus den Budenplänen? „Anrainer hatten Bedenken“, weiß Linzbauer. Die Stadtgemeinde Wolkersdorf unterstützt den Ankauf der neuen Bude mit 4.000 Euro, der Baurechtsvertrag aus dem Jahr 2008 auf ein 396 Quadratmeter großes Grundstück in der Obersdorfer Bahnstraße wurde aufgelöst. Beide Beschlüsse wurden vom Gemeinderat einstimmig gefasst.