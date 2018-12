Vorweihnachtlicher Fahnungserfolg für die Polizei: Nach einem Firmeneinbruch konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Eine Frau erstattete am 23. Dezember, gegen 23.10 Uhr, Anzeige am Polizeinotruf, dass ein Fahrzeug im Bereich des Julius Bittnerplatzes gegen die Fahrtrichtung der Einbahn gefahren und vor einer Trafik eingeparkt worden sei.

Beamte der Polizeiinspektion Wolkersdorf nahmen sich Fahrzeug und Fahrer zur Brust und stellten fest, dass der 38-jährige Fahrzeuglenker aus Wien verdächtig und teilweise geständig ist, am selben Tag vor 23.10 Uhr in eine Firma in Wolkersdorf eingebrochen und einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen zu haben.

„Anschließend soll er einen Kastenwagen der Firma vermutlich unter Suchtmittelbeeinträchtigung in Betrieb genommen haben, ohne im Besitz einer Lenkerberechtigung zu sein und in Richtung Stadtkern von Wolkersdorf gefahren sein“, sagt ein ermittelnder Beamter.

Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Er wird zudem wegen Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt.