Nur mit einigem Druck aus der Opposition und dreier Mandatare aus den eigenen Reihen konnte die ÖVP letztes Jahr dazu bewegt werden, den Standort Pfarrzentrum für einen Veranstaltungssaal analysieren zu lassen. Eine gemeinsame Lösung mit der Pfarre schien ohnehin schwer erreichbar. Im Mai betrat dann Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) als Bürgermeister die Bühne, er verhandelte erneut mit der Pfarre: Eine gemeinsame Lösung ist jetzt vorstellbar.

Letzte Woche wurde im Gemeinderat daher erneut eine Machbarkeitsstudie für einen Veranstaltungssaal am Standort Pfarrzentrum in Auftrag gegeben. Fest steht für Bürgermeister Litzka bereits jetzt, dass dieses Projekt auf drei Säulen steht. Diese sind: der Saal, das Pfarrwesen (Bastelrunde, Pfarrcafé etc.) sowie die Parkplätze im Zentrum. Denn auch die Möglichkeit einer Parkgarage unter dem Veranstaltungssaal möchte die Regenbogenkoalition in Betracht ziehen.

Steindl zu Studie: „Mehr als befremdlich“

Ex-Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) hat kein Verständnis für das Vorgehen der Viererkoalition: „Es ist mehr als befremdlich, dass zu diesem Standort eine Machbarkeitsstudie beantragt wird.“ Sie verweist auf die Bürgerbefragung des letzten Jahres, bei der für die Withalmstraße entschieden wurde. Der Entscheid wurde von der Regenbogenkoalition allerdings bereits annulliert.

Zur Erinnerung: Mit der Durchführung einer Bürgerbefragung wollte Steindl den Wünschen der Opposition, die Wolkersdorfer den Standort für einen Veranstaltungssaal auswählen zu lassen, gerecht werden. Allerdings ließ sie nur über zwei Standorte abstimmen und nicht über sechs. Ein überparteiliches Team rund um Landtagsabgeordneten Kurt Hackl rief daher über die Plattform „Weiß heißt Nein“ dazu auf, ungültig zu wählen.

Der Aufruf hatte Erfolg: 1.164 der abgegebenen 2.333 Stimmen waren ungültig und 1.169 gültig. Für Ex-Bürgermeisterin Steindl war die Abstimmung ein klarer Auftrag in der Withalmstraße zu bauen. Die Initiatoren von „Weiß heißt nein“ waren sich einig: Der Prozess gehört überdacht.

Jetzt befindet sich das Projekt Veranstaltungssaal erneut in der Analysephase. Die ÖVP kritisiert an der Analyse allerdings, dass die Verkehrssituation beim Pfarrzentrum nicht berücksichtigt werde. Bürgermeister Litzka versichert jedoch, dass die Verkehrssituation betrachtet werde, wenn sich das Projekt zuspitzt.