Weinkeller gehören zum Weinviertel wie der Lehm im Boden. Einst bedeutend für die Landwirtschaft, werden sie heute zunehmend zu Tourismusdestinationen. In diesem Sinne haben Barbara Schmeiser und Visagistin Nadja Hluchovsky einen Kalender der besonderen Art erschaffen. Das Werk verbindet Altes mit Modernem, denn auf den Fotos der Weinkeller sind Models versteckt, welche dank Ganzkörperbemalung mit ihrer Umgebung verschmelzen. Letzten Freitag präsentierten die Künstlerinnen den Kalender in der Unfassbar.

Der Ort dafür hätte passender nicht sein können, denn die Unfassbar befindet sich selbst in einem ehemaligen Weinkeller mit geräumiger Kellerröhre. Dort, unter der Erde, waren auch die Fotos des Kalenders zu sehen. Schmeiser und Hluchovsky haben eindrucksvolle Motive dafür gefunden. Dazu zählt der Kellerberg Wildendürnbach genauso wie Kellergassen in Herrnbaumgarten, Pillichsdorf, Poysdorf und Falkenstein. Mistelbach ist im Kalender damit prominent vertreten.

Suche nach Motiven war eine Herausforderung

Die Suche nach den Motiven gestaltete sich jedoch nicht so einfach: „Die meisten Keller sind weiß“, verdeutlicht Visagistin Hluchovsky. Auf den Kalenderfotos nimmt Weiß dank gründlicher Recherche jedoch nicht viel Platz für sich ein. Umso beeindruckender erscheinen die aufwendig bemalten Models, welche sich vor und in den Weinkellern verstecken. Teilweise mussten sie für die Aufnahmen stundenlang in einer kalten Kellerröhre ausharren oder bei großer Hitze die Ruhe bewahren.

Fotografin Schmeiser hatte mit dem Projekt vor allem ein Ziel: Die Weinkeller auf lebendigen Bildern in modernes Licht rücken – es darf als erreicht betrachtet werden. Und noch ein Ziel erfüllt der Kalender, denn er soll auch den Tourismus im Weinviertel fördern. Wirtschaftskammerobmann Kurt Hackl unterstützt das Projekt seit dem ersten Foto. Ihm ist für die Tourismusdestination Weinviertel wichtig, dass „wir Kellergassen in den Mittelpunkt der Werbung stellen“.