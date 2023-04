Vincent Gregshammer bringt seine Menüs mit dem Rad

„Für die kurzen Wege zum Coworkingspace, zur Bauerngreißlerei und zu privaten Kunden in Wolkersdorf ist das Rad einfach das beste, das schnellste und das ökonomischste Verkehrsmittel. Auf die Idee, dafür ein Auto anzuschaffen, bin ich gar nicht gekommen“, erklärt Vincent Gregshammer, der als Caterer das Unternehmen „Vincent Menü“ in Pillichsdorf führt und regionale, biologische und saisonale Fertiggerichte in Gläsern vertreibt.

Die Radaffinität wurde ihm vererbt, wie er sagt. Daher war für ihn immer klar, dass er für Einkäufe, zum Ausliefern, aber auch für private Erledigungen ein Lastenfahrrad verwenden wird. Gregshammer wurde von der Radlobby Wolkersdorf zum „Radfahrer des Frühjahrs“ gekürt. Der Verein holt damit regelmäßig Menschen vor den Vorhang, die über ihre Erfahrungen als Pedalritter berichten können.

Abstand halten „bei vielen nicht ins Bewusstsein gedrungen“

Gregshammer hat den Eindruck, dass er von Autofahrern mehr respektiert wird, wenn er mit dem Lastenfahrrad statt mit dem herkömmlichen Rad unterwegs ist. Es komme aber dennoch immer wieder vor, dass mit sehr knappem Abstand überholt werde – für Gregshammer „rücksichtslos“ und „gefährlich“. Er weist darauf hin, dass mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung der Mindestabstand beim Überholen innerorts 1,5 Meter und außerorts zwei Meter beträgt. Das „ist offenbar bei vielen nicht ins Bewusstsein gedrungen“.

Er sei am liebsten abseits der Straße unterwegs. Für ihn bietet sich ausgehend von seiner Firma in der Pillichsdorfer Hofwiese die Achse entlang vom Rußbach an. Gregshammer findet, dass mit der Errichtung eines Geh- und Radweges in der Dr. Werner Katzmann-Promenade in Obersdorf vor einigen Monaten ein wichtiger Lückenschluss gemacht wurde.

Leider ist die Politik da viel zu ängstlich und zu autozentriert. Vincent Gregshammer

Wünschen würde er sich Tempo 30 im Ortsgebiet (ausgenommen Hauptdurchzugsstraßen). „Das wird schon seit Jahren von führenden Verkehrswissenschaftern empfohlen. Leider ist die Politik da viel zu ängstlich und zu autozentriert. Offenbar zählen ein paar gewonnene Sekunden für Autofahrer mehr als der Sicherheitsgewinn für alle.“

Positiv aufgefallen ist Gregshammer, dass im Zentrum von Wolkersdorf die letzten zwei Jahre einige neue Radbügel aufgestellt wurden, wo man Räder sicher abstellen kann. Luft nach oben sieht er bei Abstellanlagen bei Supermärkten: Gute Bügel und eine Überdachung seien nicht überall bei jeder Kette Standard.

