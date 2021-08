Sechs Jahre nach der großen Menschenbewegung und den Bildern in den Medien sind die Themen Flucht und Flüchtlingshilfe im alltäglichen Gespräch weniger präsent. Dennoch setzen sich in der Region die Flüchtlingshilfe-Vereine mit organisierten Protestaktionen für Flüchtlinge in Moria ein. Jene, die bereits hier sind, werden unterstützt.

In Wolkersdorf betrifft das einen kleinen Teil von rund 200 Geflüchteten, die in den Jahren 2015 und 2016 in die Großgemeinde kamen. „Viele von ihnen können sich gut verständigen, haben stabile Wohnverhältnisse und ein eigenes Einkommen“, berichtet Rudolf Rögner, Flüchtlingshilfe Wolkersdorf.

„Ich sehe das als Anlass, sich an unsere Hilfe im bosnischen Bürgerkrieg zu erinnern.“ Rudolf Rögner, Flüchtlingshilfe Wolkersdorf

Erledigt ist der Prozess der Flüchtlingshilfe für Rögner allerdings nicht. Der Aktivist sieht bei den einzelnen Gemeinden wichtige Handlungsmöglichkeiten: In Pillichsdorf wird zum Beispiel das ehemalige Haus des Gemeindearztes als Flüchtlingshaus genutzt und bietet sieben Menschen Platz. Da Geflüchtete in einigen Fällen aus dem staatlichen Hilfesystem fallen, können private Spenden notwendig sein. Der Flüchtlingshilfe-Verein Pillichsdorf unterstützt einen Iraker, welchem dieses Schicksal widerfahren ist.

Sollten sich erneut größere Flüchtlingsströme auf Europa zubewegen, können die Vereine aus Pillichsdorf und Wolkersdorf auf bewährte Systeme zurückgreifen. Rögner hält das nicht für allzu unwahrscheinlich: „Wenn jetzt die Situation in Afghanistan wieder schwieriger wird, sehe ich das als Anlass, sich an unsere Hilfe im bosnischen Bürgerkrieg 1992 bis 1994 zu erinnern“, sagt er.

90.000 Flüchtlinge aus Bosnien kamen damals nach Österreich und „erhielten unbürokratisch eine Aufenthaltserlaubnis für die Zeit ihrer Bedrohung in der Heimat.“ 30.000 der Hilfesuchenden kehrten später in ihre Heimat zurück.

Heute haben die Flüchtlinge in Österreich oftmals Probleme mit behördlichen Angelegenheiten, wobei sie von den Flüchtlingshilfen unterstützt werden. Vor allem in Sachen Arbeit sieht Rögner Handlungsbedarf: „Man sollte das VfGH-Erkenntnis vom Juli, wonach das Arbeitsverbot für Asylwerber aufgehoben wurde, nützen und ihnen die Möglichkeit geben, nach einigen Monaten mit ihrer eigenen Arbeitskraft ihren Unterhalt zu verdienen.“ Das Interesse zu arbeiten sei durchwegs vorhanden.