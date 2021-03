Topothekar Herbert Kraus hielt einen Internet-Vortrag über die Wirtshäuser in Wolkersdorf und Umgebung. Der Vortrag kam gut an und hat aus Kraus‘ Sicht gut funktioniert. „Jedoch vermisse ich sehr die physischen Vorträge vor einem vollen Saal mit spontanen Beiträgen der Besucher und einer Pause zwischendurch bei einem Achterl Wein und Nussbrot“, sagt Kraus im Gespräch.

Das „Achterln“ allein zu Hause sei nicht vergleichbar mit dem Achterl in Gesellschaft. Dass die Wirtshäuser derzeit geschlossen haben, tut dem ehemaligen Lockführer weh, er erinnert sich an viele lebhafte Szenen in den zahlreichen Gaststätten der Region. Viele von ihnen befanden sich an Straßen oder entlang der Bahn und so kam es, dass Kraus als junger Lokführer im Jahr 1978 eine rückblickend sehr amüsante Erfahrung zu Teil wurde:

„Die Aufenthaltszeit wurde genützt, um im Bahnhofwirtshaus ein Achterl oder ein Bier zu trinken.“ Herbert Kraus, Lokführer außer Dienst

In seinem Dieseltriebwagen der ÖBB hielt er sich penibel genau an Fahrzeiten und Höchstgeschwindigkeit, dennoch klopfte es in Ernstbrunn an der Tür. Eine Stimme meldete sich mit den Worten „Loss’s renna!“. Der junge Lokführer war verwundert. „Später erfuhr ich, dass die Fahrgäste vor allem noch aus der Dampflokzeit gewohnt waren, einige Minuten früher im Bahnhof anzukommen und von dort auch einige Minuten später wieder abzufahren.“ Der Hintergrund ist schnell erklärt: „Die Aufenthaltszeit wurde genützt, um im Bahnhofwirtshaus ein Achterl oder ein Bier zu trinken“, erzählt Kraus.

NOEN, Topothek, Szeker

So wie die Wirtshäuser in den Bahnhöfen, wo sich viele Arbeiter aufhielten, hatten viele von den Gasthäusern ihre ganz eigene Klientel: „Es gab Gasthäuser, wo sich die Jäger trafen – oft im Extrastüberl, das nahezu zu jedem Gasthaus gehörte“, erzählt der Wolkersdorfer Topothekar. Andernorts traf sich die gehobene Gesellschaft des Ortes. Auch die politischen Parteien hatten damals ihre bevorzugten Wirtshäuser.

„Das Gasthaus war oft Wohnzimmer der Menschen“, sagt Kraus. Oft ist auch das Wort Kommunikationszentrum in Gebrauch. Heute erfüllt das Internet immer mehr diese Rolle. Menschen, die auf digitalen Straßen unterwegs sind und sich in Person vielfach nie begegnen, tauschen wie in den Wirtshäusern ihre Meinungen aus. Aber digital, ohne die Geräuschkulisse, die Gerüche und die visuellen Eindrücke welche zu einem Gasthaus dazu gehören. Und ohne das Essen. Doch für Kraus steht fest: „Nach einer Wanderung oder Radtour ‚einzukehren‘ gehört für mich zu den schönen Dingen des Lebens.“

Umso mehr bedauert er, dass im Vorjahr das „Weiße Rössl“ in Wolkersdorf geschlossen hat, ebenso wie das Gasthaus „Zum goldenen Kreuz“ in Ulrichskirchen. Es fand sich kein Nachfolger mehr. Das Interesse der jungen Generation, an einem Wirtshaus-Besuch, mag heute nicht mehr so groß sein wie einst. Ein Grund für das Wirtshaussterben kann auch die räumliche Ausstattung der ehemaligen Häuser sein, sie reichte nicht über Zimmer, Kuchl und Kabinett hinaus. „Da war kein Platz fürs Zusammensitzen mit Freunden“, sagt Kraus.

Der Lokführer außer Dienst sieht allerdings noch einen Grund für das Aussterben vieler Wirtshäuser in Auflagen, welche den wirtschaftlichen Betrieb erschweren: Übertriebene Hygienevorschriften machen eine Neuübernahme, wegen der hohen Investitionskosten, aus seiner Perspektive oft unattraktiv. „Dann passieren Dinge wie diese, dass anstelle des alten Einkehrgasthof Kasanwirt nach über 200 Jahren eine Fastfoodkette eröffnet.“

Der Aufenthalt im Wolkersdorfer Stadtwirtshaus an einem schönen Tag ist für Kraus ein umso größerer Genuss. Wie viele Wirtshäuser in einigen Jahren noch vorzufinden sein werden, wird sich noch weisen.