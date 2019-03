Sieben Kandidaten bei acht Listen? Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP Volkspartei Wolkersdorf - Bürgermeisterin Anna Steindl) stieß erst in der letzten Fragerunde zur Diskussion, wie war bei der Verabschiedung von Weinviertel-Manager Hermann Hansy in Wilfersdorf.

Vom Aufbau hatte Kommer als souveräner Diskussionsleiter den Abend als Kartenspiel konzipiert, immerhin geht es in der Politik ja auch darum, die besten Lösungen für die Bürger auszuschnapsen: Ein Kartendeck hat vier Farben, entsprechend gab es auch vier Themenbereiche, die Reihenfolge der Wortmeldungen ergab sich aus dem Wert der gezogenen Karte.

Diskutiert wurden die Themenbereiche Raumplanung: Entwicklung des Stadtzentrums, der Bebauungsplan, Verkehr, Kinderbetreuung und Bildung: Kinderkrippe, Kindergärten, Schulen, Kinderbetreuung, der Veranstaltungssaal und warum man die einzelnen Fraktionen eigentlich wählen sollte.

Themenbereich Zentrum

Das Problem der Leerstände im Zentrum wolle man aktiv angehen und wieder mit Mitzuschüssen Anreize für die Ansiedlung im Zentrum schaffen, wie das vom damaligen Finanzstadtrat Kurt Hackl 2007 schon gemacht wurde, sagt Dominik Litzka, Spitzenkandidat der Liste „Team Wolkersdorf die Volkspartei“, auf deren Wahlvorschlag auch Hackl, jetzt Landes-ÖVP-Vize-Chef steht.

Fritz Gepp vom „Unabhängigen Bürgerforum Friedrich Gepp“ will im Zentrum zu bestimmten Zeiten eine Fußgängerzone einrichten, sonst jedenfalls eine 30er-Zone und ist gegen verdichtetes Bauen im Stadtgebiet. MIT:uns-Spitzenkandidat Stefan Streicher forderte einmal mehr einen Masterplan für Wolkersdorfs City und die Katastralgemeinden, der gemeinsam mit den anderen Parteien entwickelt werden soll.

Für eine Verbesserung des Kassenärzte-Angebotes will sich SPÖ-Chef Albert Bors einsetzen, Christian Schrefel (WUI – Die Grünen) will Radwege ausgebaut sehen und Ortsgemeinden und auch Pillichsdorf an das Wolkersdorfer Zentrum angebunden sehen.

Daniela Gschwindl von den NEOS sieht das Wolkersdorf der Zukunft als „kleine, grüne Stadt“. Die Orte sollen ihren ländlichen Charakter erhalten. „Momentan wirkt es so, als wäre Wolkersdorf passiert: Mal wird dort entwickelt und mal da“. Wolkersdorf brauche einen Stadtentwicklungsplan und einen Verkehrsentwicklungsplan, sagt die NEOS-Kandidatin.

Josef Pleil, Ortsvorsteher von Wolkersdorf und Vertretung von Bürgermeisterin Anna Steindl wies darauf hin, dass es Aufgabe des nächsten Gemeinderates sein wird, einen neuen Bebauungsplan zu erarbeiten, Hans Kralicek von der FPÖ will eine Verdichtung der Bustakte zwischen Stadt und Orten, und innerstädtisch keine Bevorzugung von Auto oder Fußgänger.

Streitthema Kinderbetreuung und Schule

Beim Thema Schulen und Kinderbetreuung rief Schrefel dazu auf, die Wolkersdorfer Kellerschule, die Sonderschule, die im Tiefgeschoss der NMS untergebracht ist, endlich aufzulösen und die Kinder mit sonderpaedagogischen Bedarf im Sinne der Inklusion auf die anderen Klassen aufzuteilen. Richtung Ganztagesschule kritisierte er, dass entsprechende Pläne immer von der ÖVP abgeblockt wurden und man so Fördergeld des Bundes nicht abholen habe können.

Dominik LItzka (Team Wolkersdorf die Volkspartei) will einen dreigruppigen Kindergartenneubau für Münichsthal und endlich den dringend notwendigen Ausbau der AHS, Daniela Gschwindl (NEOS), selbst Kindergartenpädagogin, fordert die Öffnung der Kindergärten schon für Kinder ab einem Jahr. „Oder darunter“, sagt Gschwindl. „Die Kinderbetreuung wird sicher ausgebaut“, sagt Josef Pleil (ÖVP), Zum einem habe die Wohnbaugenossenschaft Alpenland zugesagt, dass am Areal des ehemaligen Pflegeheimes auch ein zweigruppiger Kindergarten geschaffen werden, zum anderen werde auf der Kirchenwiese ein Kindergarten entstehen, der die Gruppen ersetzen soll, die bisher im Pfarrsaal untergebracht sind: „Die werden in drei Jahren nicht mehr zu brauchen sein“, sagt der Ortsvorsteher.

Die hohen Kosten für die Kleinstkinderbetreuung kritisiert Albert Bors (SPÖ: 400 Euro für einen Kleinstkinderbetreuungsplatz seien nicht sozial und familienfreundlich. Er fordert eine kostenlose Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Die finanziellen Belastungen für Eltern in der Kleinstkinderbetreuung sieht auch Stefan Streicher (Team Wolkersdorf die Volkspartei): „Hier kann Wolkersdorf noch was tun.“

Thema Veranstaltungszentrum



Das Veranstaltungszentrum war ja jener Punkt, an dem sich die Neuwahlen in der Gemeinde entzündet hatten: Für Stefan Streicher ist es eines der Herzensthemen von MIT:uns, einen Bau habe man schon vor vier Jahren gefordert. Er soll im Zentrum sein, Gespräche soll es gleich nach der Konstituierung des Gemeinderates geben: „Er muss nicht sofort gebaut werden, aber wir brauchen einen Fahrplan“, sagt Streicher.

Dominik Litzka (Team Wolkersdorf die Volkspartei) kann sich dieser Position in vielen Punkten anschließen. Für ihn war der Knackpunkt in der Diskussion, wie die Bürger beim Projekt eingebunden wurden: Eine Volksbefragung, bei der die Mehrheit zeigte, dass sie mit dem Projekt nicht zufrieden sei. Und trotzdem habe die regierende ÖVP dieses durchboxen wollen. Aber bevor der Veranstaltungssaal angegangen werde, solle zuerst einmal ein Kassasturz gemacht werden: Dann müsse man schauen, was nach dem Bau von Volksschule und Kindergärten übrig bleibt. „Der Rest ist Manipulationsmasse“, sagt Litzka, der noch einmal mit der Pfarre Wolkersdorf über den Standort Pfarrzentrum reden will. Viele Wolkersdorfer seien mit diesem Standort emotional sehr verbunden.

Das gesteht auch Josef Pleil ein, der im Pfarrsaal jahrzehntelang bei Konzerten des Musikvereines musiziert hatte – und die Instrumente in den Saal geschleppt hatte. Er wies auf die problematische Zufahrt von hinten hin.

Bürger am Wort

Was wollten die Bürger von den Diskutanten wissen? Wie das mit Grundversiegelung im Wirtschaftspark, den wie Landwirte anmerken, Grundstücken mit höchster Bodenqualität in der Gemeinde, ist, warum Landtagsabgeordneter Kurt Hackl vom Team Wolkersdorf mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auf Wahlwerbeplakate zu sehen ist und nicht Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP), welche Pläne es zum leistbaren Wohnen gebe und ob es eine Koalition der beiden Volksparteien geben könne.

Die Diskussion verlief freundlich, war geprägt von wenig Interaktivität in der Diskussion zwischen den Kandidaten, nach einer untergriffigen Wortmeldung eines ÖVP-Stadtrates setzte Kommer der Diskussion ein Ende.