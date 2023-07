Was Vereine bei Festen beachten müssen

Wo melde ich mein Vereinsfest an? Diese Frage beschäftigte die teilnehmenden Vereine an der Fachenquete im Schloss Wolkersdorf besonders. Konrad Tiefenbacher, Projektleiter von Service Freiwillige, gab den zahlreich erschienenen Vereinsfunktionären kompetente Auskünfte. Unter anderem mit dabei: der amtierende Präsident des Österreichischen Fußballbundes Johann Gartner und Krone-Herzensmensch Doris Pamminger vom Sozialgreissler Korneuburg.

Bei Veranstaltungen, die in einer einzigen Gemeinde stattfinden, erfolgt die Anmeldung üblicherweise in der Austragungsgemeinde. Die Anmeldung erfolgt schriftlich. Auch müssen alle erforderlichen Bescheinigungen, Nachweise, Erklärungen und Konzepte (z.B. sicherheits-, brandschutz- und rettungstechnisches Konzept) beigelegt werden. Erwartet man gleichzeitig mehr als 500 Besucherinnen und Besucher, so benötigt man zusätzlich den Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen, wenn die gleichzeitige Besucheranzahl 500 Personen übersteigt. In diesem Fall kann die Gemeinde die Zuständigkeiten auf die Bezirksverwaltungsbehörde übertragen. „Daher sollte sich jeder Veranstalter zeitgerecht beim zuständigen Gemeindeamt informieren, wo die Anmeldung erfolgen muss. Bei der Gemeinde muss die Anmeldung vier Wochen, bei der Bezirksverwaltungsbehörde acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn erfolgen.“

Sollte die Veranstaltung in mehreren Gemeinden ausgetragen werden - das betrifft vor allem Wandertage, Rundstreckenveranstaltungen oder Ausfahrten von einem Oldtimer-Verein - oder nehmen mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig an der Veranstaltung teil, so erfolgt die Anmeldung bei der Bezirksverwaltungsbehörde. Ebenso wenn Filme auf Projektionsflächen von mehr als neun Quadratmeter vorgeführt werden.

Infos zu Rechten und Pflichten bei der Veranstaltungsorganisation für Vereine gibt's telefonisch unter 0810 00 10 92 oder www.service-freiwillige.at