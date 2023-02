Wolkersdorf: Windeln, Schlafsäcke und Babykleidung für Erdbebenopfer

Seine Eltern stammen aus der Türkei, helfen will er allen betroffenen Menschen, egal auf welcher Seite der Grenze. Nach einer halben Woche des Sammelns: Was brauchen die Menschen am Meisten? „Babywindeln, Babynahrung, Schafsäcke“, weiß der Wokersdorfer Unternehmer. Nach Geschäftsschluss bringt er die Spenden nach Wien, wo sie noch in dieser Nacht in Lkws verladen und Richtung Erdbebengebiete verschickt werden. Die überregionalen Hilfsorganisationen raten mittlerweile statt Kleiderspenden zu Geldspenden, da in der Regel 30 Prozent der Bekleidung als nicht brauchbar oder unpassende, Stichwort: Bademode, ausgemustert werden muss.

Ein Problem ist noch die Transportkapazität Richtung Erdbebengebiet: „Vielleicht gibt es ja Transportunternehmen, die Fahrer und Fahrzeug zur Verfügung stellen könnten“, sagt Höke.

Spenden können weiterhin in seinem Handyshop in der Bachgasse 1-3 abgegeben werden.

APA-Video

