Zweites Leben für Kleidung

„Zu uns kann jeder kommen: Nicht nur, um Kleidung zu spenden, sondern auch, um welche zu kaufen“, lacht Anna Steindl, Obfrau des Sozialmarkt-Vereines, der sein Angebot jetzt an neuem Standort um eine Secondhand-Boutique erweitert hat: „Am Platz der Generationen“ in der Withalmstraße 9 finden sich jetzt unter dem neuen Namen wert.voll Boutique und Lebensmittel-Geschäft unter einem Dach.

Bei der wert.voll-Boutique können sich die Kunden sicher sein, dass jeder Reißverschluss in Ordnung ist und jeder Knopf vorhanden ist, die Kleider sind zudem durchaus auch modisch und qualitativ hochwertig: „Wir bekommen manchmal Kleidungsstücke, in denen noch das Preisetikett drinnen hängt“, erzählt Steindl: „Da merkt man erst, was sonst weggeschmissen wird.“ Und. Es gibt keine Ramschware in der wert.voll-Boutique, Kleidung aus Wohnungsauflösungen werden prinzipiell nicht genommen.

Nachhaltigkeit steht im Fokus

Kleidung gibt es für Damen und Kinder, vom Strampler bis zum Kleid, wenig im Angebot gibt es für Männer: „Da halten wir uns noch aus Platzgründen zurück“, sagt Steindl. Ebenfalls in der Boutique: Spielzeug, Puzzles, Laufräder, Kinderwägen - alles auf Funktionalität und Vollständigkeit überprüft.

„Wie schon beim Lebensmittelgeschäft geht es uns auch bei der Boutique um Nachhaltigkeit“, sagt Steindl: „Wir können uns nicht mehr leisten, alles einfach nur wegzuschmeißen. Da geht es gar nicht mehr nur um Soziales, sondern auch um Umweltschutz.“ Die Idee hinter dem Sozialmarkt war immer, die vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Und dass Sachen wertvoll sein können, wenn es der eine nicht mehr braucht, soll auch der neue Name wert.voll unterstreichen.

Geöffnet

hat die wert.voll-Boutique derzeit an drei Tagen (Mi und Fr 14 bis 17 Uhr, Sa 9-12 Uhr), wegen der großen Nachfrage ist ein weiterer Öffnungstag am Montagvormittag geplant.

