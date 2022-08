Zweites Todesopfer nach Unfall auf der A5

Werbung

Nach einem Unfall Sonntagfrüh auf der Nordautobahn (A5) bei Wolkersdor f (Bezirk Mistelbach) ist nach dem 64-jährigen Lenker auch eine Mitfahrerin gestorben. Die 69-Jährige erlag am späten Abend im Landesklinikum Mistelbach ihren Verletzungen, teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit.

Der Kleinbus war mit fünf Polen besetzt gewesen. Die 59-jährige Frau des Lenkers, ein 71-jähriger Beifahrer und eine 66-jährige Insassin wurden mit schweren Blessuren im Spital behandelt.

Der Kleinbus war gegen 8.15 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und über eine Autobahnbrücke auf die darunterliegende Landesstraße gestürzt. Das Fahrzeug kam seitlich auf einer Böschung zum Liegen. Die Insassen waren zum Teil im Kfz eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Drei Notarzthubschrauber und mehrere Rettungswagen standen im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.