Künftige Mitarbeiter schon vor der Bewerbung kennenlernen

Menschen, die sich für Jobs interessieren, schon kennenlernen, bevor sie eine Bewerbung abschicken: Das ist Zweck des Jobdatings im Wirtschaftspark Wolkersdorf: Am 6. Oktober präsentierten sich 13 Betriebe im ecoplus-Park potenziellen Mitarbeitern. „Und es hätten noch mehr sein können“, weiß Karoline Prey von SPL Tele, das ein derartiges Jobdating für die eigene Firma bereits im Vorjahr im Pfarrzentrum organisiert hatte. Da damals einige Nachbarfirmen Interesse an der Idee gezeigt hatten, wurde heuer größer gedacht. Einige Firmen hatten sich noch gemeldet, als bereits die Bewerbung des Jobdatings lief.

SPL Tele, schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Umweltenergie und Mobilfunkinfrastruktur, wuchs seit 2012, als die Firmenzentrale in Wolkersdorf eröffnet wurde, bis heute von 120 auf über 500 Mitarbeiter. „Was sehr gerne in Anspruch genommen wird, sind Teilzeit-Jobs“, sagt Andreas Pleil, Chef der Personalabteilung und Mitarbeiterentwicklung von SPL Tele: „Wir haben ewig einen Controller gesucht. Als wir gesagt haben, dass es auch Teilzeit ginge, hatten wir binnen 14 Tagen einen passenden Mitarbeiter gefunden“, erzählt er. Grundsätzlich werde das Recruiting schwieriger, je fachspezifischer eine Jobbeschreibung werde. Speziell herausfordernd ist für SPL Tele die Suche nach Technikern: „Unsere Leute sind fünf Tage in der Woche in ganz Österreich auf unseren Baustellen unterwegs“, weiß Pleil. Menschen zu finden, die das trotz sehr guter Bezahlung auf sich nehmen, sind immer schwerer zu finden.

„Was unser großer Vorteil ist: Bei uns kommt man garantiert staufrei in die Arbeit!“ Das sei ein wesentlicher Vorteil gegenüber arbeitsmarkttechnischer Konkurrenz aus Wien.