Ein öKlo-Land als autarke Siedlung

Die fand bereits zum siebenten Mal statt, bisher aber immer bei den deutschen Partnern von öKlo im „Netzwerk für alternative Sanitärsysteme“. Bisher wurde das Symposium schlicht „Scheiss-Kongress“ genannt. „Das passt nicht zum Schloss. Und unser Name wird jetzt auch von den deutschen Kollegen übernommen“, lacht der öKlo-Gründer. Einen Tag lang wurden Erfahrungen über tatsächliche Projekte ausgetauscht: „Die Leute hier haben den Kopf voll mit Fäkalien, Urin und Rückführsysteme“, sagt Niko Bogianzidis – eine Aussage, die man vermutlich auch nur über Teilnehmer eines solchen Kongresses sagen darf.

Aktuell arbeitet öKlo nicht nur an der geplanten Kompostierung der Rückstände aus den Mobiltoiletten. Das ist im wirtschaftlichen Sinn immer noch von Gesetzes wegen verboten. Erlaubt ist allerdings die Rückgewinnung von Phosphor aus Urin. „Würde dieser konsequent gesammelt und bearbeitet, könnten wir knapp die Hälfte des in Österreich gebrauchten landwirtschaftlichen Phosphordünger ersetzen“, sagt Bogianzidis. Beim Kongress gab es den Bericht aus einem 1.000 Einwohnerdorf, in den genau das bereits umgesetzt wird.

Beim "Symposium für die Sanitärwende" tauschten Unternehmen, die im Bereich der alternativen Verarbeitung von Abfällen arbeiten, im Schloss Wolkersdorf ihre Erfahrungen aus. Foto: öKlo

Gearbeitet wird auch an einem Projekt, bei den aus dem Sägespan-Fäkalgemisch aus den öKlos Biogas und damit Energie erzeugt wird. Außerdem konnte Holzfaserbeton – Zement und die Sägespanrückstände aus den Toiletten, zu Lärmschutzwänden oder anderen Leichtbeton-für Dachflächenbegrünungen verarbeitet werden. „Für eine wirtschaftliche Nutzung davon sind wir aber zu klein. Mit unseren Mengen würden wir gerade mal zwei Häuser im Jahr schaffen“, sagt er Jungunternehmer.

Warum die ganzen Forschungen? „Wir haben die Vision von öKlo-Land, einer autarken Siedlung, wo genau diese Kreislaufwirtschaftsprojekte eingesetzt werden. Zeithorizont? In fünf Jahren soll gebaut werden, aktuell ist öKlo auf Grundstückssuche. Und das in der Region Wolkersdorf: „Ich wohne in Pillichsdorf, hier gehen meine Kinder in die Schule, hier wollen wir dieses Leuchtturmprojekt machen“, sagt der öKlo-Gründer: Wir wollen, dass die Leute stolz sind auf die verrückten Menschen, die sowas in der Region machen“, lacht er.

Nicht glücklich ist er hingegen mit der Arbeit der Regierung: „Wir haben die Grünen in der Regierung und trotzdem keinen Umweltplan. In jedem Unternehmen werden Fluchtwege vorgeschrieben, aber in der Umweltpolitik haben wir keinen“. Da fühle man sich manchmal als Pionier ziemlich alleine gelassen beim Kampf um eine ökologische Zukunft.

