Seit 31. Jänner ist der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der EU Realität. Welche Auswirkungen hat das auf Unternehmen, die mit der Insel eng verbunden sind?

„Kurzfristig wird sich für unser Unternehmen in Großbritannien nichts ändern“, sagt Gerhard Ehringer, CEO der Wolkersdorfer Powerlines Group. England ist neben Deutschland der wichtigste Markt für das Unternehmen. „Seit dem Markteintritt 2009 hat sich unser Geschäft in Großbritannien hervorragend entwickelt.

2018 haben wir durch eine Akquisition unsere Mitarbeiterzahl und unseren Umsatz nahezu verdreifacht. Heute sind wir Marktführer in der Bahnelektrifizierung in Großbritannien und unser UK-Tochterunternehmen ist mit rund 400 Mitarbeitern unter den größten österreichischen Tochterunternehmen in ganz Großbritannien.“

„Business as usual“ für Geschäftspartner

Nicht betroffen vom Brexit ist Powerlines, weil sie über die Tochtergesellschaft SPL Powerlines UK in Großbritannien ein lokales Unternehmen sind. Zum anderen bleibt England ja noch bis Ende 2020 Mitglied des EU-Binnenmarkts und der Zollunion. „Im Moment ist für uns also alles „business as usual“. Wir investieren auch weiterhin - trotz Brexit - in Großbritannien.“ Zum Beispiel ist Powerlines gerade dabei, in Schottland einen neuen, größeren Hauptstandort zu beziehen.

Beeinträchtigt der Brexit die Geschäfte von Powerlines? „Kurzfristig sicherlich nicht. Die langfristige Prognose ist etwas komplexer und viel hängt davon ab, auf welche bilateralen Verträge sich die EU und Großbritannien im kommenden Jahr einigen werden und wie sich Großbritannien wirtschaftlich entwickeln wird. Ich blicke aber sehr positiv in die Zukunft.“

Powerlines Group Die Powerlines Group ist einer der Big Player bei der Elektrifizierung des britischen Schienennetzes. Negative Auswirkungen durch den Brexit erwartet man sich beim Wolkersdorfer Unternehmen nicht.

Ehringers persönliche Meinung: Er geht davon aus, dass Großbritannien und die EU sich im kommenden Jahr auf ein umfassendes Freihandelsabkommen einigen werden. „Und das ist jetzt nach den letzten Jahren der Brexit-Verhandlungen auch dringend notwendig, um für Unternehmen Sicherheit zu schaffen- auf beiden Seiten des Ärmelkanals.“ Wie dieses Abkommen aussehen wird, wird sich in den kommenden elf Monaten zeigen. „Großbritannien und die EU waren immer und werden auch zukünftig wichtige Handelspartner bleiben“, ist der Powerlines-CEO zuversichtlich.