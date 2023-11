Autor Walfrid Reismann verabschiedet sich mit letztem Werk

Vergangene Woche fand im Rahmen des Wolkersdorfer Weinherbstes die Präsentation des Buches „Zeitenblicke“ von Walfrid Reismann statt. Da der Autor leider kurzfristig erkrankte, wurde sie von dessen Neffen Andreas Reismann abgehalten. Dieser erzählte auch einige Anekdoten über Begegnungen von Walfrid Reismann mit berühmten Persönlichkeiten wie Oskar Werner, Helmut Qualtinger und anderen Größen aus Kunst, Kultur und Politik.

In einer völlig überarbeiteten Neuauflage seines Buches „Zeitenblicke“ zeigt der Journalist und Autor Walfrid Reismann die revolutionären Veränderungen der Gesellschaft auf. Gespickt mit persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen nimmt er die verrückte Zeit unter die Lupe. So durchleuchtet Reismann, der unter anderem durch seine jahrelange Erfahrung als Chefreporter bei der TV-Illustrierten Hörzu einen tiefen Einblick in die Materie gewinnen konnte, die trügerische Glitzerwelt der Stars, überliefert die Bekenntnisse bedeutender Künstler und dokumentiert die Allmacht der Medien aus erster Hand.

Reismann verabschiedet sich von Journalisten-Dasein

Bei der Leseprobe wurde aus dem Kapitel „Wandel des Weines“ vorgetragen, bei dem sich alles um den damaligen Weinskandal und den erfolgreichen Neuanfang dreht. Der Vortrag war gleichzeitig auch die Überleitung zur anschließenden Weinverkostung. Josef Pleil, der in seinen diversen leitenden Funktionen als Weinbaulehrer, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und Präsident des österreichischen Weinbauverbandes wesentlich dazu beigetragen hat, dass die österreichischen Weine heute wieder in der internationalen Oberliga mitspielen, lud gemeinsam mit Christian Pleil das Publikum zu Verkostung der diversen Weine des Weingutes Pleil ein.

Mit „Zeitenblicke“, seinem letzten Werk, verabschiedet sich Walfrid Reismann von seinem Journalisten-Dasein. Und zwar mit den Worten: „Der Abschied tut weh, aber es bricht mir nicht das Herz, denn ich trete nicht mit leeren Händen ab.“

In der Buchhandlung Sterzinger sind vom Autor signierte Bücher zu erwerben.