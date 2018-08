Sowohl Gemeinderegierung als auch Opposition sind sich in diesem einen Punkt einig: Der Wochenmarkt hat sein Ziel, eine Belebung des Wolkersdorfer Zentrums, erreicht.

Nach knapp zweieinhalb Jahren zieht die Obfrau des Vereins Wolkersdorfer Wirtschaft, Andrea Stöger-Wastell, somit eine positive Bilanz. „Der Markt hat alles, was wir uns gewünscht haben, übertroffen“, resümiert sie. Auch das Umfeld profitiert von den zusätzlichen Kunden.

Was macht den Wochenmarkt besonders? Das Ambiente würde Besucher anlocken, ist die Obfrau überzeugt: „Die Leute kommen auch, um sich zu unterhalten. Zum Beispiel aus Gerasdorf“, erzählt Stöger-Wastell. Im Umfeld finden sich dafür mit Cafés und Wirtshäusern zahlreiche Gelegenheiten. Auch für Marktbeschicker wie Gisela Wimmer ist dieser lebhafte Kontakt mit den Kunden etwas, das den Wolkersdorfer Markt ausmacht und aus der Masse heraustreten lässt. Der Markt ist somit eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Eines ist den Kunden aber ganz wichtig: „Oft fällt die Frage: ‚Ist das eh nicht aus dem Ausland?‘“, betont Gisela Wimmer. Auch Stöger-Wastell weiß aus Erfahrung, dass es „sehr wichtig ist, dass die Anbieter aus der Region kommen.“ Der Trend geht weg von großen Anbietern mit Waren aus der ganzen Welt.

Welche Möglichkeiten hält die Zukunft bereit? „Der Markt könnte sich noch etwas anders präsentieren. Wir können auf dem Markt die Nachhaltigkeit noch mehr in den Mittelpunkt stellen und das Angebot stellenweise verbessern“, so Stöger-Wastell. Allerdings sei man auf einem guten Weg, da eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Wolkersdorfer Wirtschaftsverein und den Marktbeschickern herrscht.

Eine Gelegenheit offenbart sich aber auch in den CitySchexx, welche am Markt angenommen werden: Sie binden Kaufkraft an die Region und fahren somit auch auf dem Gleis der Regionalität. Zudem sollen sie dabei helfen, Wolkersdorf als Einkaufsstadt im Kontrast zum G3 zu positionieren.