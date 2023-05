FPÖ Ortsgruppe neu gegründet

Der Gründungsakt fand unter Leitung von Bezirksobmann FPÖ-Bundesrat Michael Bernard im Dorfwirtshaus Bauer in Bernhardsthal statt. „Die für eine Gründung einer Ortsgruppe notwendigen zehn Mitglieder wurden bei weitem übertroffen“, so der neue, einstimmig gewählte Ortsobmann, Harald Nitsch zu den NÖN-Mistelbach.

Die Beweggründe der neuen Mitglieder, sich politisch zu engagieren, sind vielfältig. Einerseits ist die Unzufriedenheit mit der Landes- und Bundespolitik Triebfeder, aber es fühlen sich auch viele Bürger in der Großgemeinde mit ihren Wünschen und Sorgen oftmals nicht richtig verstanden, so der Tenor. Die neue Partei auf Gemeindeebene will nicht nur kritisieren, sondern auch aktiv in der Gemeindepolitik mitarbeiten.

Einen wesentlichen Anteil an der Gründung der Ortspartei hat die „Pendlerinitiative Nordbahn“, die manche dazu bewogen hat, der neuen FPÖ-Ortsgruppe beizutreten. Neben dem Ortsparteiobmann Harald Nitsch wurden Daniela Denk und Ralph Hofbauer als dessen Stellvertreter, Elke Tutschek als Finanzreferentin und die durch die Pendlerinitiative Nordbahn bekannte Elvira Führer als Schriftführerin, ebenfalls einstimmig, gewählt.

Im Rahmen eines INFO-Abends wollen Michael Bernard, Harald Nitsch und Elvira Führer über den aktuellen Stand der Gespräche mit der VOR informieren. Udo Landbauer hat auch mit dem tschechischen Verkehrsminister zum Thema: „Halt der internationalen Züge in Hohenau“ Gespräche geführt. Der Abend findet im Dorfwirtshaus Bauer am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr statt.

