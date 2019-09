Heldenreise im Mistelbacher MAMUZ .

Das MAMUZ Museum Mistelbach lädt am Freitag, 4. Oktober, 13 Uhr zu einer gemeinsamen Heldenreise ein. In einem interaktiven Workshop tauchen Besucher in die spannende Welt der Helden aus Sagen, Märchen und Mythen ein und verknüpfen die Geschichten mit persönlichen Bildern. Im gemeinschaftlichen Austausch eigener Erfahrungen lernen die Teilnehmer ihre individuelle Stärken besser kennen und bekommen die Möglichkeit, neue Gefährten für künftige Herausforderungen zu gewinnen.