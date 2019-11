Wultendorf: Atelier statt Wohnzimmer .

Ein vergnügtes Baby in einer Mini-Badewanne, ein schlafendes Engelchen gekuschelt in einen Blütenkranz. Das was die Wultendorfer Familien-Fotografin Sandra Prokesch kann, zeigen bereits die stimmigen Fotos im neuen Atelier. Doch seit Samstag muss sie nicht mehr das Esszimmer ihres Wultendorfer Wohnhauses ausräumen um fotografieren zu können, sondern kann die Möglichkeiten eines gut eingerichteten Fotostudios nutzen.