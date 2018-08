Am Land ist das so: Wenn ein Paar heiratet, läuft das ganze Dorf zusammen.

In Wultendorf war es vor Kurzem wieder einmal so, dass alle dabei sein wollten. Aber nicht wegen einer grünen, sondern wegen einer eisernen Hochzeit. Einem ganz seltenen Fall von 65 Jahren. Maria und Rudolf Arbeiter sind nicht nur seit Ewigkeiten zusammen, sondern wichtiger Bestandteil des Dorflebens: So war Rudolf Arbeiter Gründungsmitglied des Musikvereines Staatz, Jäger und Mitglied des örtlichen Kameradschaftsbundes und beide sind fleißige Besucher des Seniorenbundes.

Dementsprechend groß war die Anteilnahme am feierlichen Dankgottesdienst in der Wultendorfer Pfarrkirche, genau zum 65. Hochzeitstag, für den Alt-Propst Erich Kittinger aus Ulrichs-kirchen angereist war. Bürgermeister Daniel Fröschl und Stellvertretender Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Wild überreichten Gratulationen und kleine Geschenke und der Musikverein spielte gemeinsam mit der Ortskapelle Wultendorf unter der Leitung von Alois Schlor, Leopold Muck und Obmann Markus Fischer sowohl zur Messe als auch zur Agape auf.

Die Jäger unter Jagdleiter Rudolf Kober ließen die Böller knallen, Franz Kober gratulierte in Personalunion für Seniorenbund und ÖKB, Josef Öfferl für den Bauernbund und bei einer gemütlichen Agape im Schatten der Kunigundenkirche gratulierte das halbe Dorf.