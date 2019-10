Wultendorf: Elke Wolfbeisser eröffnet eigenes Atelier .

"Vor einem Jahr hab ich mich entschlossen, diesem Raum neues Leben einzuhauchen", sagt Fotografin Elke Wolfbeisser: Am 17. Oktober eröffnete sie ihr neues Atelier in der ehemaligen Bestattung in Wultendorf. Gefeiert wurde mit Familie und vielen Freunden.