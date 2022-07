Prozess um gequälte Hunde .

Vier Beschuldigten wird Tierquälerei und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen: Sie hielten Hunde unter unwürdigen Umständen in Strasshof (Bezirk Gänserndorf), Zemling (Bezirk Hollabrunn) und Wulzeshofen (Bezirk Mistelbach). Die Verhandlung dazu ist am 25. Juli am Landesgericht Korneuburg.