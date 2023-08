Mobile Wundpflege hat jetzt einen Stützpunkt in Mistelbach

Kleine Verletzungen wie Schnitte oder Stiche verheilen von allein und können eigenständig versorgt werden, jedoch erhöht sich durch die offenen Stellen das Infektionsrisiko. Betroffene können solche Wunden seit diesem Jahr mit der mobilen Weinviertler Wundpflege mit Stützpunkt im Co-Working-Space in der Mistelbacher Gewerbeschulgasse behandeln lassen.

Thomas und Kristina Zischka bieten seit diesem Jahr eine mobile Wundpflege für das Weinviertel an. „Unsere Kunden nehmen mit uns Kontakt auf, wenn der Hausarzt die Betreuung nicht mehr übernimmt und Landeskliniken an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen“, schildert die diplomierte Krankenschwester Kristina Zischka. Ihre Ausbildung hatte sie unter anderem im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf absolviert und bis zu ihrer Selbstständigkeit in der Klinik Bad Pirawarth gearbeitet.

Geschäftsführerin Kristina Zischka im Gespräch mit Lena Sattmann vom Stadtmarketing. Foto: Stadtgemeinde Mistelbach

Im Mistelbacher Stützpunkt können Termine mit Patienten, Geschäftspartnern sowie Firmenvertretern ausgemacht werden. Zudem werden die benötigten Materialien wie Verbandszeug hier gelagert. Zischka habe sich für den Standort Mistelbach entschieden, weil es hier kein Wundmanagement gebe. Hausbesuche sind im Bezirk Mistelbach, Korneuburg und Gänserndorf möglich, verrechnet wird je nach Art der Behandlung inklusive einer Fahrtkostenpauschale, jedoch wird ein Teil der Kosten von der Krankenkasse übernommen.

Infos: www.weinviertler-wundpflege.at