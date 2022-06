Mistelbach: Alt-Stadtpfarrer Pater Hermann verstarb zu Pfingsten

Werbung

„Seine volksnahe Art und Weise hat vielen Menschen die Nähe zu Gott und der Kirche ermöglicht“, heißt es in einem kurzen Statement des Pfarrverbandes rund um Mistelbach, und auch Bürgermeister Erich Stubenvoll hatte eine besondere Beziehung zu ihm: „Ich bin dankbar für die vielen schönen Erinnerungen, die mich mit Pater Hermann verbinden und für die großartigen Spuren, die er in Mistelbach hinterlassen hat.“

Hermann Jedinger kam 1996 vom Salvatorianer Kolleg in Braunau nach Mistelbach, zuvor war er Kaplan in Kaisermühlen und Volksmissionar in Deutschland. Sechs Jahre lang (2002 bis 2008) war er Provinzial des Salvatorianer Ordens, höchste Instanz in Österreich,

2021 gab er nach 25 Jahren als Stadtpfarrer die Leitung der Martins-Pfarre an Pfarrer Johannes Coronaro ab, blieb aber weitgehend in Mistelbach, wo er seine letzten Wochen auch verbracht hatte.

Die Totenwache findet am 12. Juni, 17 Uhr, die Auferstehungsfeier am 14. Juni, 14 Uhr in der Pfarrkirche Mistelbach statt. Pater Herrmanns ausdrücklicher, letzter Wunsch: „Es möge niemand in Schwarz kommen, Dirndlkleider wären auch schön!“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.