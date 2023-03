Bezirk Mistelbach: Sturm knickt Bäume und reißt Platten von Fassade

Mistelbach: Kurz nach 12 Uhr wurde die FF auf den Schlossberg gerufen: Der wind hatte eine Thuje auf einem verwilderten Grundstück umgedrückt, die drohte auf das Nachbargrundstück zu stürzen. Die FF beseitigte die bereits eingerissene Thuje mit der Kettensäge.

Am Schlossberg musste die FF eine vom Sturm geknickte Thuje entfernen. Foto: FF Mistelbach-Stadt

Kurz nach 13 Uhr musste die FF Wolkersdorf in die Hauptstraße ausrücken: Durch die heftigen Böen hatten sich Platten der Eternit-Verkleidung an einem Haus gelöst. Rüstlösch und Teleskopmastbühne rückten kurze Zeit später aus. Die Mannschaft musste die Hauptstraße sperren, damit die Feuerwehrleute die Teleskopmastbühne (Abstützbreite von 5,5 Meter) entsprechend sicher aufstellen konnten. Dann wurden die bereits lockeren Platten wieder befestigt und fehlende Platten ersetzt. „Es herrschte Gefahr in Verzug: Denn herabfallende Platten hätten in der stark frequentierten Hauptstraßen großen Schaden anrichten können“, sagt ein FF-Sprecher.

Gaweinstal: Bereits um 10.27 Uhr musste die FF Gaweinstal ausrücken: Der Sturm hatte einen Baum umgerissen und eine Straße blockiert, die Feuerwehrleute packten die Kettensäge aus und zerlegten den alten Baum in handliche Stücke.

In Gaweinstal knickte der Sturm einen Baum um, der eine Straße blockierte. Foto: FF Gaweinstal

In Kreuzstetten wurde ebenfalls ein Baum vom Sturm geknickt, er blockierte den Weg Richtung Hornsburg. Gemeinderat Martin Mathias rückte mit seinem Traktor samt Frontlader aus und machte den Weg wieder frei, Stamm und Krone wurden gesichert abgelegt,

