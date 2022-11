Wasser, Gas, Wind: Ein Viertel voll Energie

„Am Beispiel des Zayatales kann auf die Bedeutung dieser Region als Energielieferant über Jahrhunderte hingewiesen werden“, so Hans Huysza, der letzte Betriebsstellenleiter der EVN-Neusiedl. In Folge war er dann auch für die örtliche Koordination des Abbaus der EVN Kraftwerksanlagen in Neusiedl verantwortlich und so entstand sein starker Bezug und umfassendes Wissen zu allem, was mit Energie im Weinviertel zu tun hat.

Vom Wasser der Zaya, das seit Jahrhunderten die Mühlen antrieb, über die Entdeckung des Öl- und Gasschatzes, der seit ca. 1929/30 hier gehoben wurde, bis zu den deutlich sichtbaren Windrädern, die unsere Landschaft jetzt prägen, begleitet das Thema bis in unsere Zeit. In der Häringmühle, die zum Hof Wilfersdorf gehört, befand sich eine 22 PS Turbine, die teils durch Mühlwasser, teils von einem 35 PS Elektromotor angetrieben wurde.

Während des Zweiten Weltkriegs begann die Ausbeutung der Erdölvorräte im Weinviertel. Dabei fielen im Erdöl-Fördergebiet bei Neusiedl an der Zaya große Erdgasmengen als ungenutztes Nebenprodukt an. Im Sommer 1942 nahm die Gauwerke Niederdonaus AG die Planung des erdgasbefeuerten Dampfkraftwerks in Neusiedl/Zaya auf, im Mai 1944 war der Bau fertig.

Elektrifizierung in den 1920er Jahren

Der größte Elektrifizierungsschub im Weinviertel erfolgte in den 1920er Jahren. Im Mai 1922 wurde die NEWAG, die NÖ Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft, mit dem Ziel gegründet, eine landesweite Elektrizitätsversorgung aufzubauen. In Niederösterreich und speziell auch im Weinviertel bauten Elektrizitätsgenossenschaften bedeutende Verteilnetze auf, die mitunter von eigenen Kraftwerken, häufiger aber von größeren Elektrizitätswerken beliefert wurden.

Das Elektrizitätswerk Kraus in Lanzendorf erzeugte 1919-1926 Gleichstrom und wurde 1926 auf Drehstrom umgestellt. Diese Systemangleichung war Voraussetzung, dass dieses private Elektrizitätsunternehmen mit der NEWAG synchron geschaltet und den Verbundbetrieb aufnehmen konnte. Das E-Werk Peter Kraus belieferte die Mistelbacher Elektrizitätsgesellschaft (1. Jänner 1951 von der NEWAG im Zuge der Verstaatlichung übernommen). Ab 1. Juni 1931 belieferte Kraus außerdem die Gemeinde Poysdorf und die Elektrizitätsgenossenschaft Ellgum mit Strom.

Aktuell wurde Anfang September von der Austrian Power Grid (APG) in Neusiedl/Zaya ein neues Umspannwerk und die sogenannte „Weinviertel-Leitung“ offiziell eröffnet. Die neue Leitung der APG wird künftig zwischen Seyring (Gemeinde Gerasdorf) und dem Umspannwerk in Neusiedl als leistungsstarke 380-kV-Leitung geführt. Die soll die Energie aus der Windkraft aufnehmen.

