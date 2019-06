Die FF-Reintal feierte am Pfingstwochenende ihren 135-jährigen Bestand.

Das geschah, am Samstag in Rahmen des Zeltfestes zu Tanzmusik mit WAVEX (Waldviertler Express) und am Sonntag nach der Festmesse, zelebriert von Pfarrer Pater Joy, die von „musik4you“ unter Leitung von Evi Bahr, musikalisch gestaltet wurde.

Beim anschließenden Festakt konnte FF-Kommandant Roland Schuster zahlreiche Ehrengäste begrüßen, wie etwa die Abgeordnete zum Nationalrat Melanie Erasim, Landtagspräsident Karl Wilfing, Bürgermeisterin Doris Kellner, Vizebürgermeister Johann Kreutzer, Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler, Bezirksfeuerwehrkommandant Reinhard Steyrer, Abschnittsfeuerwehrkommandant Poysdorf/Schrattenberg Franz Buchmann, Abteilungskommandant Rene Mozka (Rotes Kreuz Bernhardsthal/Rabensburg) und von der Polizeidienststelle Bernhardsthal Abteilungsinspektor Heinz Höss.

Nach dem Festakt gab es ein Frühschoppen mit der Ortsmusik unter Leitung von Obmann Christoph Lindmaier, einen Auftritt der „Stodltaunza-Althöflein“, die Maibaumverlosung und für die Kinder eine Hüpfburg.