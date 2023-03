Hausbrunn: Endlich wieder Jahrmarkt

n der Gemeinde fehlte seit jeher ein richtiges Zentrum. Altbürgermeister Johann Fürmann hat deshalb diverse Grundstücke neben dem Rathaus für die Gemeinde angekauft und damit einen Prozess gestartet um in Hausbrunn, so nach und nach, ein echtes Dorfzentrum zu initiieren.

Erst wurde das Rathausstüberl, quasi eine Art Dorfgasthaus, dort errichtet. Dann folgte der Neubau einer Wohnhausanlage für Junges und günstiges Wohnen, auch um die junge Generation in der Gemeine zu halten. Zuletzt wurde ein Stadl erworben, der als Dorfstadl für Veranstaltungen, vor allem in der schönen Jahreszeit, adaptiert wurde. In zwischen haben in diesem neu entstandenen Dorfzentrum die Adventmärkte und diverse anderen Veranstaltungen stattgefunden.

Da leider auch der letzte Lebensmittel-Nahversorger, wegen Pensionierung geschlossen wurde, hat die Gemeinde versucht, einen Ersatz zu finden, was einige Zeit mit dem „Containerkaufmann“ gut gegangen war, aber sich als unwirtschaftlich erwiesen hat. Corona tat ein Übriges und auch die regelmäßigen Markttage wurden schließlich, auch weil es bisher keinen wirklich geeigneten Standort dafür gab, eingestellt. Deshalb fand die letzten fünf Jahre in Hausbrunn kein Jahrmarkt mehr statt. Bürgermeister Mario Gaider will diesen jetzt wieder aktivieren.

Bürgermeister Mario Gaider will den Jahrmarkt zurück nach Hausbrunn bringen. Foto: Gemeinde Hausbrunn

Der Hausbrunner Jahrmarkt findet deshalb erstmals wieder am Dienstag, 21. März am neuen Standort im Dorfzentrum: Neuer Marktplatz, hinter dem Rathausstüberl, Hauptstrasse 79, ab 8 Uhr statt.

Es gibt dort keine Verkehrsbehinderungen mehr. Stände werden im Inneren des Dorfstadls, zusätzlich unter der Überdachung und auch am Freigelände Waren anbieten.

Wichtig: Es sind auch WC-Anlagen vorhanden und im Rathausstüberl gibt es eine gemütliche Frühstücksmöglichkeit. Das Angebot, wird bunt, was die zahlreichen Anmeldungen versprechen und der Jahrmarkt in Hausbrunn soll wieder zu einer regelmäßigen Einrichtung werden.

