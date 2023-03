Stadtplatz-Maßnahmen: „Es wirkt sich aus“

Ein Laaer schwelgte erst in Erinnerung: Früher war so viel am Stadtplatz los! Für Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ist vor allem eines auffällig: „Die Wirte betreiben das Gasthaus nicht mehr Tag und Nacht.“ Das seien damals wichtige Zugpferde gewesen, die Lokalitäten sind tatsächlich weniger geworden. Aber das gar nichts los ist, will sie nicht stehen lassen.

Ribisch grast gedanklich den Stadtplatz ab: das Frühstückslokal und die Bäckerei Stoiber, die Fleischerei Pfennigbauer, eine Pizzeria, ein Feinkostladen, das Caritas-Café, das Pub Shamrock, ein Kebab-Lokal, „jetzt gehen wir die Runde weiter“, der Weltladen und Bauernladen, wo’s auch Schmankerl gibt, die Weinbar Weinstein. „Wenn du wollen würdest, könntest du einen ganzen Tag am Stadtplatz mit Essen und Trinken verbringen.“

Die Belebung des Zentrums ist uns das Allerwichtigste. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch

Eine Belebung will sie dennoch vorantreiben: „Es ist ein ständiger Prozess. Die Belebung des Zentrums ist uns das Allerwichtigste.“ Zum einen nennt die Bürgermeisterin als wichtige Maßnahme die Zentrumsförderung, die Betrieben zugutekommt, die sich am Stadtplatz niederlassen. Bisweilen wird eine finanzielle Unterstützung bei baulichen Maßnahmen gewährt, wenn es zum Beispiel um einen Schanigarten geht.

Aber es gehe auch um Verweilmöglichkeiten am Stadtplatz, Begrünungen und Beschattungen. „Wir wollen ihn so gestalten, dass die Leute gerne verweilen, ein Eis essen, Kaffee trinken oder eine ausgeborgte Zeitschrift aus der Stadtbibliothek lesen, damit sie nicht nur im Schanigarten sitzen bleiben.“

Hängematte oder Hängesessel als nächster Baustein

Veranstaltungen seien hierbei genauso wichtig: „‚Frühling in der City’ steht bevor“, nennt Ribisch ein Beispiel. Die Wirtschaftsinitiative verbindet das Einkaufen mit Essen, Trinken und Musik. Der Wochenmarkt ist ein regelmäßig wiederkehrender Termin am Samstag, „aber wir wünschen uns, dass er mehr frequentiert wird“, erklärt sie.

Der Bücherschrank oder die Lademöglichkeiten fürs Elektrorad: „Diese Bausteine sollen ein Gesamtkonzept ergeben, damit jeder etwas erleben kann“, erklärt Ribisch. „Was ich gerne hätte, ist etwas Ähnliches wie eine Hängematte oder Hängesessel“, sinniert sie.

Ribisch: Bäume direkt setzen ist nicht immer möglich

Aber man stößt auf Grenzen: „Die Bäume direkt zu setzten ist am Stadtplatz nicht immer möglich, weil im Boden hunderte Einbauten sind. Das wäre nur unter hohem finanziellen Einsatz zu machen.“ Deshalb kommen Tröge zum Einsatz, worin kleinere Bäume gedeihen. „Das haben wir voriges Jahr erweitert und werden wir wieder erweitern. Das geht immer nur Schritt für Schritt und muss auch finanziell passen.“ Langfristig denke man eine „hübsche Pflasterung“ an, aber „im Moment gibt es leider vorrangigere Dinge, die gemacht werden müssen“.

Eines dürfe man noch nicht aus den Augen verlieren: „In Laa muss man sicher aufpassen, dass trotzdem noch genügend Parkplätze vorhanden sind. Wenn die Leute nicht parken können, dann gehen sie gar nicht mehr hin.“

Restaurant soll im ehemaligen Stoiber aufgebaut werden

Ribisch betont: „Ich muss sagen, man merkt: Es wirkt sich aus.“ Großes Ziel ist, den Stadtplatz als Knotenpunkt für das „Grüne Band“ zu gestalten. Hintergrund ist: „Du verlässt den Arbeitsplatz oder das Wohnhaus und kannst in der Stadt eine Runde im Grünen drehen. Du sollst überall diese Möglichkeit haben“, erklärt sie. „Wir wollen dabei auch das Wasser sichtbar machen.“

Das Wirtshaus fehle nach wie vor, aber Andrea und Manfred Bode planen im ehemaligen Stoiber ein Restaurant mit Café und Bar zu öffnen. „Man merkt, dass die Leute wollen. Und jeder der kommt, bringt einen Neuen dazu“, hofft sie auf eine Aufwärtsspirale.

