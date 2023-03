Mistelbacher Hauptplatz: „Wir können uns das nicht leisten!“

„Das hat nichts mit fehlendem politischem Konsens zu tun“, bringt es Friedrich Brandstetter, Fraktionschef der Liste aktiver Bürger LaB und Stadtrat, auf den Punkt: „Da geht es darum, was wir uns leisten können: Eine Umgestaltung, wie sie sich die Bürger wünschen würden, würde wohl sieben Mio. Euro kosten, wird eine Tiefgarage unter dem Hauptplatz errichtet, so sind das noch mehr. Angesichts leerer Stadtkassen sei der Hinweis auf fehlenden politischen Konsens eine Provokation für ihn, sagt Brandstetter: „Wir können das Rathaus und den Stadtsaal nicht sanieren, weil kein Geld da ist. Von allen Notwendigkeiten können wir nur einen Bruchteil umsetzen.“

Eine Kritik, die auch SPÖ-Vizebürgermeister Manfred Reiskopf so unterschreibt: „Solle die Hauptplatzumgestaltung jetzt umgesetzt werden, so geht das nur über neue Kredite. Und dann muss allen klar sein, dass wir die nächsten 15 Jahre nichts mehr in den Katastralgemeinden machen können. Schon jetzt seien nicht die notwendigen Mittel vorhanden, um beispielsweise im Gemeindegebiet alle Gemeindestraßen auf Vordermann zu bringen: „Wir würden jährlich acht Mio. Euro brauchen, um unsere 180 Kilometer Gemeindestraßen in Ordnung zu bringen. Im Budget vorgesehen sei aber nicht einmal eine Mio. Euro“, rechnet der für den Straßenbau zuständige Vizebürgermeister vor.

Im Gegensatz zu seinem Parteikollegen Martin Scheibvogel, der sich in den sozialen Medien kategorisch gegen eine Umgestaltung des Zentrums bzw. für eine Volksbefragung darüber ausgesprochen hatte, zeigt sich Reiskopf in dieser Frage kulanter: „Natürlich hätten wir auch gerne einen schöneren Hauptplatz. Wir wissen, dass das nicht das ist, was die Leute wollen.“ „Aber das wissen wir seit den 1990er-Jahren“, ergänzt Brandstetter: Schon damals seien Wünsche der Bürger bei Umgestaltungsmaßnahmen ignoriert worden.

Möglicherweise könnten kleinere Korrekturen nach der Erstellung des Mobilitätskonzeptes erfolgen, sagen Brandstetter und Reiskopf. Das werde im Herbst vorliegen. Denkbar wäre für Reiskopf ein Parkdeck am Jandl-Areal hinter der Volksbank - errichtet von einem Bauträger. Und: Die SPÖ werde eine Initiative starten, damit aus der Marktgasse eine Fußgängerzone wird, kündigt der Vizebürgermeister an.

Aber: Wäre es nicht klug: Jetzt ein Konzept für den Hauptplatz zu erarbeiten und dann das Zentrum nach und nach in diese Richtung umzugestalten? „Ein Gesamtkonzept für den Hauptplatz fordern wir schon seit 15 Jahren“, kontert Brandstetter. Finanziell seien derzeit maximal ein paar Bäume drin.

Entspannter sieht Umwelt-Stadträtin Martina Pürkl (Grüne) die Aussagen des Bürgermeisters: „Wenn wir wissen, was beim Mobilitätskonzept rauskommt, können wir uns ansehen, was wir uns leisten können und entsprechend planen.“ Ob Mistelbach tatsächlich eine Tiefgarage braucht, ist für sie nicht sicher. „Eines muss uns klar sein: Wenn die gebaut wird, dann ist das Zentrum zwei Jahre lang Baustelle. Da ist dann halt die Frage, wie viele Geschäfte das auch durchstehen“, sagt Pürkl.

