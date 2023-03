Mistelbachs Hauptplatz wird vorerst nicht umgestaltet

Experten attestieren dem Mistelbacher Hauptplatz die Aufenthaltsqualität eines Parkplatzes: Zu wenig Grün, zu wenig Sitzgelegenheiten, keine Zonen, wo man wirklich verweilen will. Und viele Mistelbacher hätten im Zentrum auch gerne mehr Gastronomie und einen Nahversorger.

„Was wir brauchen, sind Maßnahmen, damit die Verweildauer im Zentrum steigt“, sagt Citymanager Manuel Bures. Aber so schlecht, wie viele Mistelbacher ihr Stadtzentrum sehen, sei es gar nicht: „Ich hatte in der Vorwoche Citymarketing-Kollegen aus ganz NÖ zu einer Arbeitssitzung geladen“, erzählt Bures. Usus bei diesen Sitzungen sei, dass sich diese Citymanager die Gastgeberstadt kritisch ansehen und dann ihre Eindrücke diskutieren: „Da wurde die Aufenthaltsqualität am Hauptplatz und die Geruchsbelästigung durch den Durchzugsverkehr kritisiert“, sagt Bures. Aber sobald die Citymanager in die Marktgasse gekommen seien, sei die Kritik verstummt: „Die ist unser Juwel“, lacht Bures. Positives Feedback hatte es auch zum Thema Branchenmix im Zentrum gegeben: „Der Außenblick war da sehr positiv. Man beneidet uns um Kleiderbauer und Co.“ Nachsatz: „Natürlich wäre es schön, wenn wir auch jene Objekte beleben können, die nicht vermietungswilligen Besitzern gehören.“

Keine politische Einigkeit

Dass innerstädtisch etwas passieren muss, ist auch der Politik klar. Entsprechend wurde vor Corona ein Stadtentwicklungsprozess gestartet, dessen Ziel ein lebenswerterer, funktioneller Hauptplatz sein soll. Das Anforderungsprofil an den neuen Hauptplatz wurde präsentiert – und seither schlummern die Pläne in den Schubladen des Rathauses. „Es gibt momentan kein politisches Commitment, dass uns den Hauptplatz umbauen lässt“, sagt Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP). Das beginne bei der Uneinigkeit, ob Geld für eine Umgestaltung in die Hand genommen werden soll, und endet bei der Idee, unter dem Hauptplatz eine Parkgarage zu bauen. „Weil es keine Einigkeit in der Stadtregierung gibt, wird das Projekt derzeit leider nicht weiterverfolgt“, sagt Stubenvoll. Er wartet auf die nächste Gemeinderatsperiode mit anderen Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat.

Zentrums-Konzept

Eckpunkte des erarbeiteten Hauptplatzkonzeptes wären breitere Gehsteige, eine leicht verschwenkte Durchzugsstraße und Grünzonen und Schanigärten gewesen. Durch die Aufschiebung von Umgestaltungsarbeiten bleibt auch das „Sonnendeck“ auf der verkleinerten Bushaltestellenfläche nur ein gastronomisches Versatzstück. Und mit dem zentralen WC-Häusl mitten am Hauptplatz hatte ohnehin nie jemand eine richtige Freude.

Maßnahmen erwartet er sich allerdings aus dem Mobilitätskonzept, an dem gerade gearbeitet wird: So soll die Umwandlung der Hafnerstraße in eine Einbahn helfen, die seit der Einführung des neuen Busfahrplanes stark überlasteten Ampelkreuzungen an der Frohner- und der Kindl-Kreuzung zu entlasten.

Stichwort Parkraumbewirtschaftung: Kommt eine Parkgarage, dann würde auch gebührenpflichtiges Parken im Zentrum folgen. „Ein Citymanager meinte, er findet das super, dass man bei uns noch einfach mit Parkscheibe gratis parken kann“, sagt Citymanager Manuel Bures: Eine Lösung müsse allerdings gegen die Dauerparker am Hauptplatz gefunden werden. Denn eine Erhebung vor einigen Jahren hatte gezeigt, dass am Hauptplatz bis zu 80 Autos den ganzen Tag über stehen. „Das Problem bei der Parkraumbewirtschaftung ist, wo man die Grenze zieht, damit das Zentrum weiter attraktiv bleibt, oder man potenzielle Kunden damit vertreibt“, sagt Citymanager Bures.

Zentrum nicht krank jammern

Entsprechend fällt auch die Bitte von Bürgermeister Erich Stubenvoll aus: „Lasst uns den Hauptplatz nicht krank jammern! Viele, die jammern, tragen ohnehin nichts zur Besserung bei oder waren schon lange nicht mehr im Zentrum einkaufen.“ Und auch wenn derzeit einige Immobilien leer stünden, so sei derzeit einiges in Bewegung: Beim leer stehenden Bäckerei-Heindl-Lokal gibt es zahlreiche Interessenten und der ehemalige Zielpunkt soll heuer endlich fertig werden. Offen ist die Zukunft des Bank-Austria- und Wanderer-Hauses. „Dass wir keinen Bauernladen mehr im Zentrum haben, ist natürlich sehr schmerzhaft“, sagt Stubenvoll.

