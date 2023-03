Poysdorf: Sogar Kunden aus Wien kommen

Die regionale Wirtschaft ist eine wichtige Lebensader für eine Kleinstadt wie Poysdorf: „Ich freue mich über jedes neue Geschäft in der Stadt“ sagt Bürgermeister Josef Fürst. So hat zuletzt die „Robenzeit“, ein Brautmodengeschäft, im Obergeschoss des ehemaligen Kaufhauses Stoiber aufgemacht. Dieses Geschäft zieht sogar Kunden aus Wien an.

Ergänzend dazu hat Poysdorf durch „Uhren Schmuck Adam“ in diesem Bereich eine hohe Kompetenz. Das Fachgeschäft wird weit über den regionalen Grenzen von Poysdorf hinaus besucht.

Die Dorferneuerung hat bei der Zentrumsgestaltung Impulse durch die Gestaltung von Plätzen zum Verweilen gesetzt. „Daran muss aber laufend immer wieder aufs Neue gearbeitet werden, um dies zu erweitern und zu ergänzen“, weiß Fürst. Dies sei für den Tourismus in Poysdorf sehr wichtig. Radfahrer, Pilger oder auch viele Einheimische suchen einfach Platzerl zum Rasten, Plaudern und Verweilen. „Auch unsere Gasthäuser sind natürlich sehr wichtig um Leben in die Stadt zu bringen“, sagt der Bürgermeister.

Wichtig für das Leben in der Stadt seien auch die Aktivitäten der einzelnen Geschäfte: „Ob es Saisonangebote in einem der Geschäfte sind, die Waldviertler Schuhtage im Schuhhaus Eisinger, laufend neugestaltete Auslagen oder auch die lange Einkaufsnacht im Weltladen. Jede einzelne Aktivität zählt“, sagt Andreas Pech von der Poysdorfer Wirtschaft. Frequenzbringer seien die beiden Kaffeehäuser im Stadtzentrum, die Bäckerei Bauer und das Eisenhuthaus, beide am Oberen Markt. „Sehr wertvoll ist, dass wir mit der Kaufstraße auch ein regionales Textilgeschäft in Poysdorf haben“, findet Pech. Natürlich seien Leerstände im Stadtzentrum nicht einfach zu befüllen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.