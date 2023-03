Wolkersdorf: Das Stadtzentrum als Flanierzone

Der Name ist hier Programm: Das zentrale Element dieses Projekts sind Pop-up-Stores. So soll jungen Unternehmern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Produkte auszustellen. Nach jahrelangem Leerstand wird das Gebäude endlich wieder benutzt: Und damit es interessant bleibt, herrscht reger Wechsel im Sortiment. Dort gibt es von Lebensmitteln über Kleidung bis hin zu Schmuck allerhand zu kaufen. Zusätzlich werden immer wieder lange Einkaufstage angeboten, die mit Rahmenprogramm versehen sind.

„Aus meiner Sicht haben wir in Wolkersdorf eine gute Substanz, und wir sind ständig darum bemüht, dass weiterhin gearbeitet wird um das Angebot um Stadtzentrum laufend zu verbessern“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka.

Vor allem im Hauptplatzbereich hat sich die letzten Jahre einiges getan: Flanieren in der verkehrsarmen Zone, ein Eis essen oder in einem der Schanigärten zum Mittagessen einkehren. Auch gastronomisch hat Wolkersdorf einiges zu bieten: Das Stadtwirtshaus Witzelsberger wurde neu übernommen, außerdem gibt es Pizzerien, Eisgeschäfte und „ein sehr gutes Burgerlokal“, schwärmt Litzka. „Wir sind uns der Herausforderung bewusst, ein belebtes Zentrum zu haben. Deshalb ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang, um ein schönes Umfeld zu schaffen“, so Litzka. Langfristig wünscht sich Litzka noch eine Tiefgarage: Bis die verwirklicht werden kann, dauert es aber noch einige Zeit. Das werde zumindest in dieser Legislaturperiode zumindest nicht mehr passieren. Wichtig sei eine genaue und ordentliche Planung, bevor man eine Baustrategie entwickelt, so Litzka. Genaueres wird aber noch nicht verraten.

Dauerparker in der Kurzparkzone sind auch in Wolkersdorf ein Problem. Entsprechend reagierte die Stadtgemeinde und lässt Parksherrifs die Parkzeit kontrollieren und entsprechende Strafen ausstellen – was nicht unbedingt jeden (alteingesessenen) Wolkersdorfer freut.

