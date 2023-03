Die Mittelschullehrer sind jetzt fit gegen Mobbing

Die Mittelschule Großkrut und Hausbrunn hat ein Zertifikat bekommen. „Wir sind eine „No Blame Approach" Schule“, sagt Direktorin Sabine Weiß. Das Lehrerteam hat sich an zwei Tagen mit dem Thema „Schulen lösen Mobbing" beschäftigt und eine Trainerqualifikation bekommen. „Ziel dieser speziellen Methode ist die Förderung eines offenen, verantwortungsvollen Umgangs an unserer Schule bezüglich Mobbingprävention und -Intervention“, so Weiß.

Die Lehrerinnen als pädagogische und psychosoziale Fachkräfte wurden befähigt, Mobbing unter Schülern kompetent zu begegnen, so wie zeitnah und nachhaltig zu stoppen.

